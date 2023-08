Le transfemministe si ritrovano in piazza: "Dopo le violenze un altro Pride è possibile, costruiamolo"

Martedì 29 agosto, alle ore 20, presso il Circo Amarcord in Piazza Malatesta si terrà l'assemblea pubblica cittadina promossa dal collettivo queer intersezionale Pride Off di Rimini a seguito della polemica registrata al Rimini Summer Pride del 6 agosto. Il collettivo sostiene che alcune persone dello staff facenti capo ad Arcigay Rimini “Alan Turing” abbiano usato violenza fisica e verbale per impedire alla “Spezzona Criticona” promossa da Pride Off di prendere parte alla parata.

L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza, alle istituzioni, alle associazioni, ai gruppi informali e a tutte le soggettività che si interessano di diritti civili, sociali e umani. A fine incontro il microfono sarà aperto per commenti e condivisioni. Per partecipare con un intervento da inserire in scaletta, occorre scrivere a prideoffrimini@gmail.com. L'incontro sarà trasmesso in diretta sul profilo instagram di Pride Off per permettere di seguire gli interventi anche da altre città.

"Abbiamo pensato a un momento di confronto pubblico perché pensiamo che la violenza sia sempre la risposta sbagliata e che essa non vada taciuta - scrive il collettivo -, anche quando ad agirla sono persone amiche o interne alla comunità. Riteniamo che la violenza non debba mai trovare spazio all’interno del Pride così come in ogni altro contesto. Pensiamo che quando essa si manifesta, a perderci è la comunità tutta. Vorremmo comprendere le cause di questa violenza e discuterne, non per avviare un processo pubblico contro uno o più aggressori ma per fare in modo che tali episodi non si ripetano mai più. Non solo: vorremmo immaginare insieme un modo diverso di costruire il Pride, trovare il modo per poter essere orgogliosi tutti insieme".

"Quello che chiediamo come collettive transfemministe queer è prima di tutto uno spazio di visibilità, dentro la parata e sul palco del Pride - prosegue la nota -. Visibilità per le istanze e i bisogni di cui dal 2016 siamo portavoci anche all'interno del Pride stesso, arricchendolo se vogliamo di contenuti e di rappresentatività. Istanze che rivendichiamo con la nostra lotta, bisogni a cui cerchiamo di dare risposte con il nostro impegno sul territorio. Alternative che costruiamo dal basso ogni giorno, in rete con le tante realtà che sono attive nell’ambito del femminismo intersezionale a Rimini (come il gruppo dell’Autodifesa Transfemminista con Non Una Di Meno Rimini e Casa Madiba Network) e in dialogo con altri territori".

"Immaginiamo un Pride che vada oltre il binarismo di genere e che garantisca visibilità per tutt: gay, lesbiche, bisessuali, persone transgender, persone queer, persone intersex, persone asessuali, poliamorose e per tutte le possibili sfumature dell’identità".