Il Transitalia Marathon svela le tappe di un'edizione speciale, Rimini si conferma città di partenza

Definita la 10ª edizione del Transitalia Marathon, l'evento turistico internazionale in moto non competitivo che si conferma come manifestazione di riferimento in Europa per il calendario Turismo Adventouring della Federazione Internazionale Motociclistica. Organizzato dal Moto Club Strade Bianche in Moto Asd, in stretta collaborazione con Minoa Group sas di Mirco Urbinati e c., il Transitalia Marathon è un'esperienza unica per gli amanti delle due ruote.

Partenza e Arrivo

Come da tradizione, la 10ª edizione del Transitalia Marathon avrà inizio a Rimini, precisamente in piazzale Fellini, rotonda Lucio Battisti e Lungomare Tintori all’interno della terza edizione di Transitalia Expo, quest’anno ancora più gremita. In collaborazione con il Moto Club Polizia di Stato, l'evento avrà il sostegno e la partecipazione attiva delle forze dell'ordine, garantendo uno svolgimento sicuro ed emozionante.

Una tappa in più

Ecco le tappe del Transitalia Marathon 2024, un evento che celebra non solo la passione per il mototurismo ma anche le città che nel corso degli anni hanno accolto l'evento con calore e affetto. Questa edizione speciale si preannuncia come un viaggio emozionante attraverso le strade pittoresche e gli scenari indimenticabili dell'Italia.

Le tappe selezionate per il Transitalia Marathon 2024 sono:

Rimini - Village di Partenza: il punto di partenza di questa epica avventura sarà, come da tradizione, Rimini, città che ha sempre accolto il Transitalia Marathon con entusiasmo e ospitalità. Il village di partenza in Piazzale Fellini all’interno di Transitalia Expo, sarà un concentrato di atmosfera vibrante e di anticipazione per l'inizio di questa straordinaria traversata.

Città di Castello: la prima tappa sarà in direzione di questa affascinante città, che ha il potere di catturare l'essenza dell'Italia con la sua ricca storia e i suoi paesaggi pittoreschi. I partecipanti avranno l'opportunità di esplorare le strade antiche e immergersi nell'atmosfera unica di Città di Castello.

Nocera Umbra: questa tappa porterà attraverso le colline umbre, offrendo paesaggi mozzafiato e strade anche tecniche che metteranno alla prova le abilità di guida dei partecipanti. Nocera Umbra accoglierà con il suo fascino autentico.

Cascia: conosciuta per la sua spiritualità e il suo fascino unico, Cascia sarà una tappa dedicata all'esplorazione di strade tecniche e itinerari che sfidano le abilità dei partecipanti. Un'esperienza indimenticabile tra le montagne dell'Umbria.

Rieti: una città che racchiude storia e cultura, Rieti sarà la cornice di un percorso che attraversa panorami straordinari e che celebra la fusione tra tradizione e avventura.

Roma - Grande Arrivo: il culmine di questa straordinaria avventura sarà nell'iconica città eterna, Roma. Il Transitalia Marathon 2024 raggiungerà il suo epilogo trionfante nei pressi della Capitale, con un arrivo memorabile e una celebrazione della passione per la moto. Il Centro Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto accoglierà a braccia aperte facendoci immergere in una atmosfera di festa e gioia su due ruote. Ma non è finita…questo epico arrivo si svilupperà anche dopo cena con una ‘sesta tappa’ veramente speciale: sotto l’attenta supervisione delle forze di polizia addette alla viabilità e dai motociclisti romani i partecipanti visiteranno il centro di Roma in moto in notturna.

In questa edizione, le tappe saranno caratterizzate da percorsi leggermente più brevi ma più tecnici, progettati per offrire un'esperienza di guida ancora più avvincente.

La Roma notturna

Immaginatevi un'esperienza unica, un giro notturno attraverso le strade illuminate della Capitale, in sella centinaia di motociclisti, scortati con cura affinché nulla possa intralciare il percorso, né un incrocio, né un semaforo. Le emozioni che si susseguono in questa avventura sono difficili da raccontare solo attraverso immagini, perché vanno vissute per essere apprezzate pienamente.

Grazie al Moto Club Polizia di Stato, i partecipanti potranno vivere un'esperienza più unica che rara, è un'opportunità di guidare attraverso le strade della Città Eterna in un'atmosfera vibrante e festosa, che va al di là del semplice giro in moto; è un'immersione nelle emozioni uniche che solo la notte romana può offrire.

Il corteo di riders attraverserà le vie della città, passando davanti ai monumenti più importanti, attraversando le zone a traffico limitato e le isole pedonali. È un viaggio attraverso la storia, la cultura e l'anima pulsante di Roma, illuminata dal fascino notturno che la rende ancora più bella.

Apertura iscrizioni

Le iscrizioni apriranno venerdì 26 gennaio ore 12. Gli iscritti al Motoclub organizzatore Strade Bianche in Moto, avranno, come da tradizione, l’opportunità di accedere alla pagina delle iscrizioni 30 minuti prima.

Le date

Transitalia Marathon 2024 si svolgerà dal 20 al 27 settembre 2024. Dal 20 al 22 Settembre il Village in Rimini sarà aperto all’interno della cornice di Transitalia Expo.

La partenza per la prima tappa sarà lunedì 23 settembre 2024. L’arrivo finale sarà venerdì 27 settembre con partenza da Rieti alla volta di Roma.