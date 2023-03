Transizione energetica protagonista alla Fiera, arriva "The energy transition expo"

È tutto pronto per il debutto di Key – The Energy Transition Expo. La manifestazione di Ieg (Italian Exhibition Group) di riferimento in Italia, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica si terrà dal 22 al 24 marzo presso il quartiere fieristico di Rimini. Sono attesi oltre 500 brand, di cui circa il 30% dall’estero, con la presenza dei principali leader di mercato. La superficie espositiva è raddoppiata rispetto alle edizioni precedenti: 12 padiglioni e un layout interamente ridisegnato, con sei aree espositive tematiche dedicate alle filiere merceologiche della manifestazione. La tre giorni di business e networking riminese avrà un respiro ancora più internazionale, grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ice Agenzia e vedrà la presenza in fiera di oltre 300 operatori qualificati dall’estero, provenienti da tutto il mondo, e la collaborazione con oltre 23 Associazioni internazionali.

Decine gli eventi, definiti dal Comitato Tecnico Scientifico in collaborazione con le più importanti Associazioni nazionali ed estere, che vedranno la partecipazione di autorevoli speaker e relatori provenienti dal mondo accademico, della ricerca, delle Istituzioni e delle imprese.

Key energy summit

Mercoledì 22 marzo, alle ore 14, presso la Sala Neri 1 (Hall Sud), il primo Key Energy Summit – Stati Generali delle Fonti Rinnovabili, un momento di confronto pubblico promosso da Anev, Elettricità Futura, Italia Solare, Consorzio Italiano Biogas, Federidroelettrica, Anie Rinnovabili, Assoidroelettrica e Coordinamento Free, per sottoporre al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla presenza dell’on. Vannia Gava, Viceministro del Mase, proposte organiche e coordinate per lo sviluppo accelerato delle rinnovabili al fine di raggiungere gli obiettivi 2030 e trasferire alla collettività i vantaggi delle fonti rinnovabili, in termini di costi dell’energia contenuti e stabili, riduzione della dipendenza dall’estero, aumento della sicurezza energetica, contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti. L’evento si apre con i saluti di Corrado Peraboni, Ceo di Italian Exhibition Group. Modera Nicola Saldutti, giornalista del Corriere della Sera.

Giovedì 23 è la volta della presentazione del 1° Rapporto sulla geografia produttiva delle rinnovabili in Italia, promosso e realizzato da Fondazione Symbola e Italian Exhibition Group, in collaborazione con le principali Associazioni di categoria del comparto, per ricostruire le caratteristiche e la distribuzione territoriale e settoriale delle imprese della filiera delle energie rinnovabili in Italia. L’evento si apre con i saluti iniziali di Corrado Peraboni , Ceo di Italian Exhibition Group. Presidente di sessione Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola. Alla Tavola Rotonda è previsto un video messaggio di Francesco Starace, Ceo Enel e parteciperanno: Nicola Lanzetta, Direttore Italia Enel, Alessandra Toschi, CEO BayWa re, Letizia Magaldi, CEO Magaldi Spa, Ing. Marco Peruzzi, Executive Vice President Institutional Affairs, Regulatory & Climate Change Division Edison, Avv. Luca Bragoli, Chief Regulatory & Public Affairs Erg, Francesco Amati, General Manager di Vestas Italia e Turchia, Marco Rastelli, Electrification & Automation Country Business Unit Head di Siemens Smart Infrastructure in Italia e Stefanio Scazzola, Head of Renewable Development ENGIE Italia.

L’appuntamento è alle ore 11 nell’Innovation Square - Hall Sud. Modera il giornalista Riccardo Luna.

Eventi internazionali

Grande risalto per gli eventi internazionali, con focus particolare sui Paesi africani. Gli investimenti nelle energie rinnovabili in Africa: il ruolo dello storage per il rapido sviluppo delle RES in Africa è il titolo dell’evento a cura di RES4Africa Foundation e del CTS di K.EY, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con ICE Agenzia, in programma giovedì 23 marzo.

Giovedì 23 e venerdì 24 due eventi a cura di Ibesa – International Alliance for Battery and Energy Storage (EUPD Research Top Brand PV ITALY Conference e EUPD Research Mediterranean Solar & Storage Market Briefing) fanno il punto sul settore fotovoltaico in Italia e in Europa.

Solare ed eolico

Mercoledì 22 marzo, in contemporanea con K.EY, si svolge la terza edizione di ForumTech, l’evento di formazione e informazione di Italia Solare focalizzato sul ruolo dei sistemi di accumulo nel mercato elettrico, sulle sfide tecnologiche per l’O&M in Italia e la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici. Sul fronte dell’eolico, giovedì 23 Anev cura gli eventi Wind offshore e Il repowering eolico.

K.EY si svolge inoltre in concomitanza con DPE The European Exhibition of Electrical power System, la manifestazione europea dedicata all’intero ecosistema della generazione, distribuzione, sicurezza ed automazione elettrica, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l´Associazione Generazione Distribuita – Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata Anima Confindustria.