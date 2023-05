Trasforma in un inferno la vita di genitori e del fratello, 24enne finisce in carcere

"Datemi i soldi o vi ammazzo". Non solo minacce ma, anche, soprusi, violenze e insulti a raffica a padre, madre e fratello. Per i famigliari di un 24enne, arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale, la vita era diventata un vero inferno a causa di quel ragazzo difficile che aveva dato problemi fin dall'adolescenza. Nonostante l'aiuto dei genitori, che per lui avevano avviato anche un percorso psicologico nel tentativo di mettere un freno ai suoi accessi di rabbia, il comportamento del 24enne ha continuato a peggiorare. Dal 2011 a oggi, per oltre 10 anni, sarebbero stati innumerevoli i comportamenti violenti sia di natura verbale che fisica per imporre il suo volere. A questi si aggiungevano anche dei ricatti psicologici quando minacciava di togliersi la vita. Una situazione che ha visto i genitori, oramai esasperati, rivolgersi alla polizia di Stato per denunciare il figlio. Le indagini, seguite dagli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini, hanno confermato quanto denunciato dai parenti del ragazzo e il quadro emerso ha portato il gip ad emettere l'ordinanza cautelare.