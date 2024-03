Trasforma la mansarda dell'anziano padre in serra artigianale per la marijuana

Scoperta "stupefacente" del personale della Questura di Rimini che ha trovato una coltivazione artigianale di marijuana allestita nella mansarda di un appartamento. A finire in manette è stato il "coltivatore", un 57enne, che utilizzava il sottotetto della casa del padre 86enne. A far scoprire "l'hobby" dell'uomo è stata la segnalazione della sorella alla Polizia di Stato che, venerdì sera, ha chiesto l'intervento delle Volanti in quanto non riusciva ad accedere nell'appartamento dell'anziano padre invalido e accudito dal fratello che in quel momento non si trovava in casa. Quando gli agenti sono arrivati sul posto intorno alle 20, nella zona del parco della Cava, è rincasato anche il 57enne e quando ha aperto la porta il personale della Questura si è trovato davanti una situazione di estremo degrado e scarsa igiene tanto da chiedere di poter visionare l'intera struttura temendo per la salute dell'87enne.

Il figlio, tuttavia, ha cercato di minimizzare la cosa dimostrando subito un eccessivo nervosismo che si è accentuato quando gli agenti hanno voluto controllare anche il piano superiore. Appena salite le scale, i poliziotti sono stati accolti dall'inconfondibile odore della marijuana ed è così scattata una perquisizione approfondita che ha permesso di trovare nella stanza del 57enne una serie di barattoli di vetro che contenevano lo stupefacente per un peso complessivo di 1,160 chili oltre a una piccola quantità di hashish e un bilancino di precisione.

Le sorprese, però, non erano finite. La mansarda, infatti, era stata trasformata in una vera e propria serra per la coltivazione dello stupefacente. Tre gli impianti coibentati e dotati di illuminazione, areazione, riscaldamento e un sofisticato impianto di irrigazione per far crescere le piante rigogliosamente. Tutto il materiale è stato sequestro e, per il 57enne, sono scattate le manette. Portato negli uffici di piazzale Bornaccini, sono emersi nel cellulare dell'uomo messaggi riconducibili a una possibile attività di spaccio. Dopo una notte in camera di sicurezza, l'uomo è stato processato per direttissima sabato mattina.