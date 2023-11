Trasformazione digitale: Rimini al 'livello intermedio' secondo la "ICity Rank 2023"

E' stata pubblicata la 'ICity Rank 2023', la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni Capoluogo realizzata da Fpa, società del gruppo Digital360, e presentata martedì 28 novembre a Forum Pa Città. Le quattro città leader sono Bergamo, Firenze, Milano e Modena, seguite da vicino da Bologna, Genova, Torino, Trento, Venezia (due volte in top ten) e poi da Cagliari, Cremona, Padova, Roma Capitale, Monza, Parma e Vicenza. Queste sono definite 'altamente digitali', con punteggi superiori ai 65/100 nei tre rating. Secondo ICity Rank, la ricerca di Fpa sulla digitalizzazione dei comuni capoluogo, Rimini è tra le città italiane di livello digitale intermedio. Si colloca al 13° posto nella classifica dei Comuni aperti, al 21° posto in quella delle amministrazioni digitali e al 36° posto nella classifica delle città connesse.

Nell’edizione 2023 della ricerca la valutazione delle città è stata articolata in tre dimensioni (sulla base di 37 indicatori costruiti su 171 variabili): la dimensione 'Amministrazioni digitali' riguarda la digitalizzazione dell’attività amministrativa, tra siti web, fruizione dei servizi online e adozione delle piattaforme nazionali; quella 'Comuni aperti' analizza il livello di utilizzo dei social media, la diffusione di dati aperti e la fruibilità di app; infine 'Città connesse' è la dimensione di impatto della trasformazione digitale sul governo delle città e riguarda lo sviluppo di reti di connessione, sistemi di sensori e device a essi collegabili e strumenti per l’elaborazione dei flussi informativi e analisi dei dati.

Dai punteggi acquisiti nei tre rating si evidenzia come oltre metà dei Comuni capoluogo sia ormai 'digitale', ma con diverse articolazioni. Sotto le 16 città 'altamente digitali', altre 17 sono di livello 'intermedio', grazie ad un punteggio di oltre 65/100 in due rating: Bari, Cesena, Perugia, Reggio Emilia, Brescia, Livorno, Lodi, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Ravenna, Rimini, Siena, Verona. Altre 26 città mostrano un livello digitale 'base' con un solo punteggio oltre i 65/100: Alessandria, Andria, Aosta, Arezzo, Asti, Bolzano, Catania, Cuneo, Ferrara, Imperia, La Spezia, Lecce, Mantova, Massa, Messina, Novara, Nuoro, Pavia, Piacenza, Reggio Calabria, Rovigo, Taranto, Treviso, Trieste, Udine, Verbania. Ci sono poi 29 Comuni che si trovano ancora in una fase di 'alfabetizzazione digitale', mentre 20 sono addirittura in 'ritardo digitale'. Tra questi, si segnalano in particolare Agrigento, Enna e Isernia, le uniche con due punteggi su tre di livello basso (meno di 33).