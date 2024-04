Trasloco del mercato coperto nell'estate 2025. Il Comune chiede i terreni alle Ferrovie dello Stato

Il trasferimento del mercato coperto non si registrerà prima dell’estate 2025. E’ quanto emerge dall’iter che sta portando avanti il Comune di Rimini. L’amministrazione prosegue nel percorso che porterà all’abbattimento dell’attuale mercato e al trasloco temporaneo in una tensostruttura in attesa poi del nuovo immobile. Durante gli scorsi giorni è partita la richiesta formale alle Ferrovie dello Stato per richiedere i terreni sui quali dovrà sorgere la tensostruttura temporanea, poco distante dal Cinema Settebello. Ma i cantieri difficilmente partiranno prima della fine dell’anno. Con il trasferimento che richiederà poi ancora dei mesi. Le prossime settimane saranno poi utili per iniziare ad avviare il dialogo con gli operatori del mercato e iniziare a far vedere quali saranno le prospettive in vista del 2025.

Il progetto del nuovo mercato coperto, per un investimento complessivo di 27 milioni di euro, prevede la demolizione dell’esistente fabbricato di via Castelfidardo e la ricostruzione sulla stessa area di un nuovo edificio con caratteristiche e dotazioni performanti e sostenibili, completamente antisismico, a energia quasi zero e dotato con tecnologie all'avanguardia, tra cui fotovoltaico integrato in copertura.

Il mercato si svilupperà su quattro livelli: il piano terra ospiterà i banchi di pescheria e ortofrutta, il supermercato e una zona dedicata alla somministrazione e vendita di cibi e bevande. Al secondo piano è previsto un punto di piccola ristorazione, mentre il primo piano sarà adibito in parte a spazi accessori necessari agli operatori del Mercato e in parte a funzioni pubbliche di uso del Comune (uffici per il Centro per l’Impiego).

Nell’allestimento della struttura provvisoria vicino al cinema Settebello saranno garantite tutte le postazioni ad oggi assegnate in concessione e la distribuzione delle postazioni terrà conto dei diversi settori di collocazione, seguendo le disposizioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, come ad esempio l’anzianità di assegnazione del posteggio, di attività dell'azienda su area pubblica e di iscrizione dal Registro delle Imprese.