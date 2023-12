Trasloco temporaneo del Mercato Coperto, i dubbi di Renzi: "Pronti a paralisi del traffico e inquinamento"

"Il progetto di trasferire il Mercato Centrale Coperto nell’area del Cinema Settebello, approvato dalla amministrazione comunale, per dar seguito alla demolizione e ricostruzione del Mercato nel sito attuale, causerà pesanti conseguenze: sulla qualità ambientale del Mercato, sull’attività degli operatori e sulla viabilità, già compromessa, in via Roma". A sostenerlo è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi, che poi si addentra nella questione. "Ricordiamo che tale progetto prevede il trasferimento di 120 operatori, per due anni, in una struttura provvisoria, su una superficie ridotta di 2.500 metri quadrati, rispetto agli attuali 4.300 metri quadrati, e comporta un aumento irragionevole del 39% delle tariffe annue: con il canone a banco, che crescerà da 3.673 euro a 5.108 euro".

"In tale contesto sarebbe stata più giustificata la diminuzione dei canoni, tenuto presente i costi logistici “a perdere” per le strutture di vendita “temporanee”, con i prevedibili disagi e il rischio di perdita clienti. Opportuno evidenziare che via Roma, è una strada a grande intensità di traffico, percorsa dagli oltre 20.000 autoveicoli al giorno, particolarmente intasata nei giorni di Mercato Ambulante (mercoledì e sabato mattina), fiere e congressi. L’attraversamento pedonale della via Roma sarà sicuramente problematico per i circa 10.000 clienti dell’attuale Mercato Centrale Coperto, e paralizzerà ulteriormente il traffico veicolare. Inoltre il trasferimento sull’area del “Settebello”, penalizzerà gli esercizi commerciali di via Castelfidardo e via Michele Rosa e le altre attività del Centro Storico".

"Per mitigare i suddetti danni, ho proposto il trasferimento provvisorio del Mercato Centrale Coperto nell’area di Piazza Gramsci, con una superficie di 7.500 metri quadrati, che può coesistere con il mercato ambulante di mercoledì e sabato mattina, senza compromettere la viabilità e senza penalizzare le attività commerciali - prosegue Gioenzo Renzi -. Il trasferimento nell’area del Settebello è incompatibile sia per l’attraversamento continuo, di migliaia di pedoni sulla via Roma, che comporterà un ulteriore paralisi del traffico, sia con la salvaguardia ambientale di un Mercato in cui vengono venduti alimenti".

Per queste ragioni, con l’interrogazione consigliare di giovedi al Sindaco, Renzi ha chiesto di effettuare e conoscere: le necessarie rilevazioni preventive di Arpae sulla compatibilità di un Mercato al dettaglio di generi alimentari, frequentato da migliaia di utenti, in un sito adiacente alla Via Roma, con il traffico paralizzato, l’emissione di polveri sottili e la conseguente incidenza sulla qualità dell’aria e dei prodotti alimentari; le necessarie autorizzazioni per il trasferimento del Mercato dell’Ausl-sanità pubblica sulle condizioni igieniche da salvaguardare nella vendita di generi alimentari, in un sito, a ridosso del traffico veicolare congestionato e inquinante dell’antistante via Roma.

"Per evitare queste problematicità, a tutela della qualità dei prodotti alimentari e della salute pubblica, ribadisco che il trasferimento temporaneo del Mercato Centrale Coperto in Piazza Gramsci è sicuramente la soluzione più compatibile e consigliabile - conclude Renzi -. Aggiungiamo che è contraddittoria e poco coerente la dichiarazione di quest’oggi del sindaco Sadegholvaad, che prima approva il Mercato Coperto nell’area del Settebello, sulla via Roma e poi esprime contrarietà alla proposta presentata, da Asi, di un delivery hub sull’area dell’ex Questura".