Trasporta specie protette di uccelli nel bagagliaio della macchina, denunciato un 60enne

Trasportava specie protette di uccelli nel bagagliaio della macchina. Fermato dalla Polizia Stradale durante un controllo non è stato in grado di documentare la provenienza e nemmeno il regolare possesso. Un 60enne, cittadino della Repubblica di San Marino, è stato così denunciato per la violazione delle norme sulla protezione della fauna selvatica. I fatti si sono registrati nello scorso fine settimana, a seguito di una verifica della pattuglia della Sezione di Rimini, all'uscita del casello di Rimini Nord dell'A14.

Con il supporto delle guardie venatorie nel frattempo fatte intervenire, gli investigatori hanno appurato che gli uccelli appartenevano a specie selvatiche protette. Tra questi vi erano diversi esemplari di fringuelli privi di anello, verdoni

e alcuni frosoni. I volatili, sottoposti a sequestro, come disposto dall’Autorità giudiziaria sono stati affidati al centro di recupero animali selvatici di Rimini che dopo la visita da parte del veterinario provvederà alla loro liberazione.