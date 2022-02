Il mondo dei trasporti si dà appuntamento a Bus Expo con un occhio rivolto alla sostenibilità

Presentata oggi da Ieg – Italian Exhibition Group, nel quartiere fieristico riminese, l’edizione 2022 di “Ibe Intermobility and Bus Expo”, l’appuntamento biennale dedicato al trasporto collettivo di persone che guarda alla mobilità sostenibile del futuro. L’evento si terrà a Rimini dal 12 al 14 ottobre 2022 in contemporanea al Ttg Travel Experience, il marketplace del turismo in Italia.

In apertura del talk show, Lorenzo Cagnoni, presidente di Ieg ha dichiarato: “Ibe nasce 14 anni fa per rispondere alla domanda degli operatori e si è sviluppato grazie a una lungimirante ‘view’ di mercato e alla cultura dell’ospitalità di Rimini, la capitale della green economy, della sostenibilità e delle energie rinnovabili. Ibe si presenta oggi profondamente rinnovata, pronta a cogliere le opportunità che emergono dall’evoluzione verso la mobilità collettiva sostenibile, un ambito dove la Regione Emilia Romagna può fungere da volano per l’intero comparto”.

Secondo Corrado Peraboni, Ceo di Ieg, “La nuova Ibe Intermobility and bus Expo diventerà l‘hub di riferimento per la domanda e l’offerta di mobilità collettiva nel bacino del Mediterraneo, con un occhio attento ai protagonisti delle nuove filiere connesse (infrastrutture, energia, Tlc, servizi digitali), facendo leva sull’esperienza maturata nel segmento Travel&Tourism. Questo avverrà attraverso la valorizzazione della community affinché la nuova Ibe rappresenti il luogo di conoscenza e confronto sul futuro della mobilità collettiva dove al centro sono le persone, sempre meno utenti e sempre più clienti”.

Per Alessandra Astolfi, group exhibition manager di Ieg: “I prossimi passi di Ieg con Ibe saranno la finalizzazione di attività di engagement della community, portando a bordo oltre ai costruttori di autobus, i fornitori di sistemi, tecnologie e soluzioni per una mobilità integrata e sostenibile. A poche ore dalla presentazione abbiamo già la conferma di Daimler Buses Italia e oltre 50 altri importanti player stanno formalizzando la partecipazione. La decima edizione segna un passaggio anche sottolineato dai nuovi naming e identità visuale, Ibe Intermobility and Bus Expo, che evocano continuità e al contempo una nuova strategia di posizionamento e di comunicazione”.