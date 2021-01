Trasporti e ritorno in presenza per le superiori: "L'arrivo a scuola è avvenuto senza problemi"

Lunedì mattina, dopo la decisione del Tar venerdì scorso che ha sospeso l'ordinanza della Regione, gli studenti dell'Emilia Romagna (196mila in tutto) sono tornati a seguire le lezioni in presenza al 50%. Un rientro confermato anche dal Cts convocato domenica ìdal ministro Speranza.

L'attenzione per lo più è stata indirizzata ai trasporti, tema su cui il presidente della provincia Riziero Santi ha assicurato con un post sul suo profilo social che l'arrivo a scuola delle superiori è avvenuto senza problemi. "I bus, integrati dai 47 mezzi attivati per l’emergenza, sono risultati al di sopra delle necessità per garantire il trasporto in distanziamento al 50% della capienza. I presidi messi in campo ci consentiranno di avere un monitoraggio anche all’uscita e nei prossimi giorni".

Santi chiarisce anche la situazione a Viserba, dove sarebbero state lamentele su alcuni assembramenti. "Il polo scolastico di Viserba ospita normalmente 3.000 studenti, al 50% sono 1.500 ragazzi che arrivano, entrano ed escono dalla scuola. Come si può pensare che non ci sia movimento e traffico?". Queste le parole del presidente.