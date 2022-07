Trasporti, giornata di sciopero personale Trenitalia/Tper. "Non previste le fascie orarie di garanzia"

Dalle ore 3,31 di domenica 10 luglio, alle ore 2,30 di lunedì 11 luglio, si fermerà per uno sciopero il personale mobile della regione Emilia Romagna di Trenitalia Tper, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali. I treni Regionali dell'Emilia Romagna e delle regioni limitrofe possono subire variazioni e non sono previste fasce orarie di garanzia.

Come rende noto Trenitalia, l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Il fermo era già nell'aria da giugno, come aveva anticipato Aldo Cosenza della Fit Cisl E-R: "Non è possibile continuare a sopprimere treni e nello stesso tempo fare un ricorso continuo e ingiustificato al lavoro straordinario". "Abbiano assunto", la risposta delle aziende.