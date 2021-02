Trasporti, in arrivo uno sciopero del personale: gli orari

Al fine di limitare l'impatto sull'utenza, in particolare in orario scolastico, il personale si fermerà dalle 17 alle 21

Le organizzazioni sindacali territoriali Filt – Cgil, Fit – Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro aderiscono allo sciopero nazionale di 4 ore delle lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico locale indetto dalle rispettive Federazioni nazionali in programma lunedì prossimo (8 febbraio). All’origine dell’astensione lavorativa il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri.

Al fine di limitare al massimo l’impatto sull’utenza, in particolare in orario scolastico, personale viaggiante e officina e addetti amministrativi del settore uffici si fermeranno dalle 17 alle 21. In tale fascia oraria non sarà garantito il normale servizio.

Ad analoga precedente iniziativa di sciopero dello scorso 19 marzo 2014, l’adesione nel bacino di Rimini era risultata del 56,57 %. Start Romagna anticipa le sue scuse per i disagi che saranno provocati.