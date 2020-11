Trasporto irregolare dei Pony, scatta una doppia sanzione per l'autotrasportatore

Nei controlli della Polizia stradale di Rimini rientrano anche quelli che riguardano il trasporto di animali vivi. Proprio in questo ambito una pattuglia della sottosezione della Polizia stradale di Riccione ha controllato un autoarticolato nei pressi del casello autostradale di Rimini nord. Il mezzo pesante proveniva dalla cittadina tedesca di Trochtelfingen ed era diretto in Grecia, trasportando 5 cavalli, 2 asini e 3 pony. Una attenta verifica ha permesso di riscontrare il mancato funzionamento del cronotachigrafo.

Inoltre gli agenti hanno appurato che il rimorchio con il quale stavano trasportano i tre pony non era omologato per questo specifico trasporto. All'autotrasportatore tedesco è stata ritirata la patente e irrogata una multa di 873 euro per il mancato funzionamento del cronotachigrafo. Ma è scattata anche la sanzione dell'Ausl di 1000 euro per violazione del regolamento per la protezione degli animali durante il trasporto. I pony sono stati affidati al centro ippico del comune di Rimini, in vista del successivo trasporto in Grecia.