L'80% delle merci si sposta su gomma, il mondo del trasporto a convegno per parlare di sicurezza

Secondo Eurostat, in Italia l'80% delle merci si sposta su gomma e coinvolge circa 200 mila imprese che danno lavoro a centinaia di migliaia di autotrasportatori. Una categoria di lavoratori che passa gran parte del proprio tempo sulla strada, con tutti i rischi che questo comporta. Proprio a Cattolica, il 27 aprile, si svolgerà la prima edizione del Convegno “L’Uomo al centro” dedicato alla sicurezza dei lavoratori nel mondo del trasporto.

L’iniziativa, organizzata dal sindacato Ugl viabilità e Logistica e dall’Associazione “Willy Sicurezza e Legalità nel Trasporto a.c.f.” si svolgerà dalle 14 alle 18 nella sala conferenze Spazio Tu di Cattolica, in via Del Prete 123. Tra disagi, esperienze dirette e nuove tecnologie, i relatori e gli ospiti presenti in sala faranno il punto della situazione, esponendo le problematiche presenti nel settore e proponendo nuove soluzioni. Il programma del convegno vede una nutrita presenza di relatori ed ospiti, con l'obiettivo di affrontare i diversi aspetti del tema.

I relatori e gli ospiti del convegno

La psicologa del lavoro e della comunicazione, Silvia Gazzotti, spiegherà l’importanza di una figura tanto sconosciuta quanto fondamentale nel mondo del trasporto. In rappresentanza dell’associazione Willy sicurezza e legalità nel trasporto a.c.f., il vicepresidente Maurizio Valori affronterà il tema della formazione sul campo, facendo intervenire i professionisti del settore presenti in sala, pronti a condividere le loro esperienze sul campo, maturate da oltre 30 anni vissuti sulle strade Italiane, europee e d’oltreoceano.

Il tema fondamentale della sicurezza stradale vedrà come relatore il dottor Giordano Biserni, Presidente dell’Asaps (Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale), nonché direttore responsabile della rivista “Il Centauro”. Sarà inoltre presente Paolo Barilari, freelance conduttore su Rai Isoradio del programma “Camionisti”, oramai definito “la voce del trasporto”.

Parteciperà al convegno anche il giornalista freelance Marco Martinelli di TrasportoEuropa, che con i suoi articoli è diventato ufficialmente “punto di riferimento” per autisti e aziende sulla reale condizione del Trasporto Europeo.

Il funzionamento del telesoccorso mediante dispositivo “Man Down”, sarà spiegato da Gennaro Fiocca per la società A.S.I., sponsor dell’evento e promotore dei marchi Autovai (www.autovai.it) e CarSharinGo (www.carsharingo.it).

Sarà infine affrontato il tema della sanità integrativa, grazie alla presenza di un rappresentante di zona del Mutuo Soccorso Cesare Pozzo. In particolare si parlerà di assistenza sanitaria per gli operatori e i loro famigliari e la possibilità di assicurare la patente di guida.

Saranno inoltre presenti all’evento il segretario Generale FNILT/CSE Mario Zotti, il presidente del Movimento Siciliano “Le Api” l’Onorevole Salvatore Grillo e il Responsabile Trasporti-Logistica-Mobilità per “LE API”, l’autotrasportatore Angelo Spalletta.