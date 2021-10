Trasporto pubblico a rischio: 99 dipendenti Start Romagna senza Green pass

Saranno "inevitabili" i disagi per il trasporto pubblico in Romagna. Alla vigilia dell'obbligo di green pass per i lavoratori, Start assicura il massimo "sforzo organizzativo per garantire la più ampia copertura dei servizi", a fronte di 99 dipendenti che hanno dichiarato all'azienda di essere privi del "passaporto" sanitario. In dettaglio, il mancato possesso della certificazione verde obbligatoria per accedere al lavoro nella giornata di domani riguarderanno 36 dipendenti a Ravenna, 15 a Forlì, 11 a Cesena e 36 a Rimini. Per sopperire alle assenze dichiarate è quindi "in corso un'operazione di assegnazione del maggior numero di turni di servizio con tutte le risorse, umane ed organizzative, a disposizione- assicura Start Romagna- attività che proseguirà ininterrottamente fino a venerdì stesso". Ad ogni modo, "nonostante l'impegno, difficilmente potranno essere garantite tutte le corse programmate- ammette l'azienda- si opera, pertanto, per limitare al massimo i pur inevitabili disagi conseguenti a probabili tagli di corse". Il numero dei tagli non è comunque prevedibile in maniera certa e potranno sopravvenire altri fattori, aggiunge, come assenze per malattie o azioni di protesta non annunciate. Sarà data comunque massima priorità al trasporto scolastico: "Nel limite delle risorse disponibili e del personale idoneo alla guida dei mezzi che sarà massicciamente coinvolto- chiarisce infatti Start Romagna- si cercherà di garantire in via prioritaria la copertura dei collegamenti utilizzati dall'utenza pendolare e scolastica, al fine di soddisfare il più possibile le esigenze di mobilità di chi si sposta per necessità di lavoro e di studio. Sarà posta attenzione ad assicurare congrue frequenze di servizio, specie sulle linee extraurbane e suburbane di collegamento con i capoluoghi".