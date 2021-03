Trasporto pubblico, abbonamenti agevolati ai cittadini fragili

Sono in arrivo per il Comune di Rimini abbonamenti agevolati del trasporto pubblico locale per i cittadini che si trovano in una condizione di fragilità. La Regione mette infatti a disposizione un apposito Fondo vincolato per l'erogazione di contributi nell'anno 2021. Nelle diverse tipologie di fragilità rientrano le famiglie numerose, gli anziani ultra 65enni, i disabili, i rifugiati, i richiedenti asilo e vittime di tratta. Per ogni categoria sono stabilite le relative condizioni reddituali necessarie per poter richiedere le agevolazioni e spetterà a Start Romagna fornire l'elenco dei nominativi beneficiari del trasporto agevolato per poi chiedere al Comune di Rimini il rimborso. "Il bisogno del cittadino- commenta la vicesindaco Gloria Lisi- viene prima di tutto, soprattutto quando parliamo di anziani famiglie numerose e disabili". L'impegno preso è stato quello di "andare incontro alle legittime necessità di questa utenza". L'intervento sugli abbonamenti, prosegue, permette di sostenere, attraverso una politica tariffaria equa, l'accesso al Tpl per ogni fascia di popolazione, anche nell'ottica di promuovere l'utilizzo del mezzo pubblico".