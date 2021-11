Trasporto pubblico locale, dal Comune risorse per 170mila euro per la sanificazione

Ammonta ad oltre 170 mila euro l’investimento del Comune di Rimini per la sanificazione dei mezzi pubblici utilizzati per il trasporto locale sul territorio romagnolo. Con delibera di Giunta, l’amministrazione comunale ha infatti approvato un contributo, pari a 170.678 euro, destinato ad Agenzia Mobilità Romagnola per sostenere il progetto di pulizia e di sanificazione continua di un’ottantina di autobus in funzione sulla rete riminese. Un progetto indispensabile per garantire agli utenti e agli stessi operatori di poter usufruire di un servizio in piena sicurezza, alla luce delle necessarie misure di prevenzione per il contagio da Covid 19 e che ad oggi consentono il riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano fino all'80% dei posti consentiti. Il processo di sanificazione adottato per gli autobus in dotazione è realizzato attraverso tecniche innovative, che consentono l’abbattimento quasi al 100% della carica virale durante l’esercizio dei mezzi, in maniera continuativa, riducendo al minimo le possibilità di trasmissione del virus. La sanificazione avviene tramite tecnologia di ossidazione foto catalitica (con lampada UVC) che permette tramite la produzione di radicali ossidrili, di attrarre e distruggere gli agenti inquinanti e i virus presenti nell’aria. Il progetto è finanziato attraverso le risorse del Fondo Covid, stanziate dal Governo a favore degli enti locali per far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria.

“Dall’ultimo rapporto di Ipsos Legambiente è arrivata la conferma di come, con la pandemia, gli italiani abbiano sviluppato una diffidenza rispetto all’utilizzo dei mezzi pubblici – commenta l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni – Un timore che in parte ha spinto ad un maggior ricorso ai mezzi privati, giudicato a torto più sicuro. Investire nella sanificazione dei mezzi è quindi fondamentale per garantire di poter viaggiare in sicurezza e allo stesso tempo per far sì che aumenti la fiducia da parte degli utenti. L’intervento inoltre si inserisce in un quadro più ampio di azioni che l’Amministrazione sta portando avanti con particolare attenzione ai ragazzi, tra i maggiori fruitori del trasporto pubblico locale, per accompagnare le attività scolastiche, contrastando i rischi legati alla pandemia, e allo stesso tempo per sviluppare una nuova cultura che privilegi il trasporto pubblico locale e in generale la mobilità sostenibile”.