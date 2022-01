Trasporto pubblico, una giornata di sciopero con possibili disagi e bus cancellati

L’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato ha indetto uno sciopero nazionale di 4 ore di tutte le aziende del settore del trasporto pubblico locale per la giornata di venerdì (4 febbraio).

Le motivazioni alla base dell’astensione dal lavoro sono le seguenti: per la non volontà, da parte del Governo, di programmare un serio e credibile piano economico di investimento mirato al superamento della criticità strutturale dei servizi pubblici essenziali del paese quali, trasporti, scuola e sanità; criticità già di per sé evidenti nella fase pre-pandemica. Per interrompere l’ossessionante e vizioso criterio che vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato garantendo loro profumati profitti.

Nei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, in cui opera Start Romagna, i servizi non saranno garantiti dalle 17,30 alle 21,30. Start Romagna, attraverso una nota stampa, si scusa per i possibili disagi arrecati all’utenza. Nella precedente iniziativa di sciopero proclamato da Usb, del 17 settembre 2021, l’adesione fu la seguente: 33,75 % nel bacino di Forlì-Cesena, 28,89% nel bacino di Ravenna, 0,92 % nel bacino di Rimini.