Trattamento illecito di dati personali, denunciato un truffatore on-line

Al termine di una serie di indaigni i carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno denunciato a piede libero un senegalese 34enne, residente a Padova, accusato di aver messo a segno una truffa ai danni di una rivendita di macchine agricole di Pennabilli. Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, lo scorso mese di maggio lo straniero era riuscitoa carpire in rete dei dati personali sensibili dell’imprenditrice pennese che ignara dell’accaduto aveva ordinato online alcuni macchinari agricoli da una società perugina. Grazie a questo stratagemma, il senegalese di era frapposto tra la donna e l'azienda umbra attraverso una mail nella quale, spacciandosi per il venditore, chiedeva un acconto sull'ordine effettuato attraverso un bonifico di 3mila euro su un conto corrente di cui forniva le coordinate.

La vittima, non sospettando nulla, ha tranquillamente versato il denaro ma dopo alcuni giorni si è fatta viva l'azienda di Perugia chiedendo quanto patuito. L'imprenditrice è caduta dalle nuvole e si è resa conto di essere rimasta vittima di una truffa. La donna, quindi, non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri i quali, seguendo la pista dei soldi, sono arrivati fino al senegalese con al suo attivo diversi raggiri simili. Lo straniero è stato quindi denunciato per truffa telematica.