Trattore si ribalta nel campo, anziano agricoltore muore schiacciato

Tragedia nei campi di Cerasolo, nella mattinata di sabato, con un anziano agricoltore morto schiacciato dal proprio trattore. Il dramma si è consumato intorno alle 11.30 quando, secondo le prime ricostruzioni, un 71enne è sceso nel campo alla guida del mezzo agricolo per sfalciare le sterpaglie. Pare che l'anziano si sia tenuto troppo vicino a un dirupo nei pressi di un canneto e, le ruote, sono finite nella scarpata. Il trattore si è ribaltato più volte e l'agricoltore è rimasto schiacciato dalla macchina. E' scattato l'allarme e, sul posto, si è precipitata l'ambulanza del 118, l'elimedica da Ravenna e i vigili del fuoco. I primi soccorritori si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione, col 71enne ritrovato incosciente, ma nonostante tutti gli sforzi per rianimarlo alla fine i sanitari si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Nel campo, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i carabinieri.

