"Trattori&Sapori", Morciano festeggia il suo patrono e mette in mostra i prodotti delle aziende di Campagna Amica

Domenica 1 ottobre si è svolto con grande successo l'evento "Trattori&Sapori" a Morciano di Romagna. Centinaia i cittadini ed i turisti che hanno partecipato a questa giornata dedicata alla valorizzazione del territorio e alla promozione delle eccellenze locali. L'evento realizzato nella giornata del santo patrono di Morciano, San Michele Arcangelo, è cominciato col saluto e la benedizione di Don Sanzio al termine della consueta celebrazione domenicale. Dieci i trattori presenti, guidati dagli imprenditori di Coldiretti Giovani Impresa, che hanno sfilato anche per le vie del centro di Morciano, regalando uno spettacolo unico e coinvolgente. I trattori, veri protagonisti della manifestazione, hanno attirato l'attenzione di grandi e piccini, che hanno potuto ammirare da vicino queste macchine agricole e scoprire il loro ruolo fondamentale nella produzione di cibo di qualità.

Ma "Trattori&Sapori" non è stato solo un evento dedicato ai mezzi agricoli, ma anche un'occasione per scoprire e gustare i prodotti delle aziende di Campagna Amica. Dieci aziende locali accreditate al circuito che garantisce la qualità, hanno partecipato all'evento, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare e acquistare prodotti tipici del territorio. Dalle specialità gastronomiche, come formaggi, salumi e vini, alle produzioni agricole, come frutta, verdura e miele, c'era davvero qualcosa per tutti i gusti.

“L'evento è stato organizzato da Coldiretti Rimini con l'obiettivo di promuovere la cultura del cibo di qualità e sostenibile, valorizzando le eccellenze locali e sensibilizzando il pubblico all'importanza di sostenere l'agricoltura del territorio” spiega Guido Cardelli Masini Palazzi Presidente di Coldiretti Rimini. "Trattori&Sapori" ha dimostrato come sia possibile conciliare tradizione e innovazione, mettendo in luce il lavoro degli agricoltori e la loro dedizione nel produrre alimenti genuini e di alta qualità” conclude il Direttore di Coldiretti Rimini Alessandro Corsini. Coldiretti Rimini ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all'evento, contribuendo al suo successo. Un ringraziamento speciale va alle aziende di Campagna Amica e ai proprietari dei trattori, che hanno reso possibile questa giornata indimenticabile.