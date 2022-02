Tre accoltellamenti in poche ore, altrettante persone rimaste ferite di cui 2 in gravi condizioni

E' di tre feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio di una serie di accoltellamenti avvenuti tra Morciano e Rimini a cavallo dell'ora di pranzo. Entrambi gli episodi, secondo i primi riscontri, sarebbero da addebitare ad un'unica persona. Il primo accoltellamento risulta essere stato commesso a Morciano poco prima delle 13 con un ferito che è stato soccorso dal 118, intervenuto con ambulanza ed elimedica, poi trasportato in serie condizioni al "Bufalini" di Cesena. Il secondo episodio, intorno alle 13.40, a Rivazzurra di Rimini in via regina Margherita dove ad essere accoltellati sono stati un uomo di 48 anni e una donna di 45. Ad avere la peggio è stato il primo, trasportato all'Infermi col codice di massima gravità, mentre la seconda anche lei trasportata nel nosocomio riminese ha riportato lesioni più lievi. Dalle prime indiscrezioni carabinieri e polizia di Stato avrebbero effettuato un fermo di un indiziato.

SEGUONO AGGIORNAMENTI