Tre anni fa i primi casi di Coronavirus. "Ora una pesante eredità, un sistema sanitario sotto stress"

Dopo tre anni dalla pandemia, con il diffondersi del Coronavirus, il quadro è notevolmente mutato. Il virus ha smesso di mordere, ma ha lasciato pesanti strascichi in eredità: il più pesante è sicuramente quello legato alla sanità, che prosegue a vivere in un contesto di forte stress. Tra scarse risorse e personale sempre più ai minimi termini. Un tema su cui pone l'accento l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Rimini Kristian Gianfreda: "Il 24 febbraio di tre anni cominciava anche in provincia di Rimini il dramma individuale e collettivo della pandemia. Una data da cui sarebbe cominciato il lungo capitolo del Covid, tra ricoveri, decessi, tamponi, paure, timori, incertezze, lockdown fino a prima inimmaginabili. Un continuo relazionarsi, purtroppo, con notizie di morti, di contagi, di gente intubata".

"Tre anni dopo, oltre a ricordare chi non c'è più e ringraziare ancora tutti coloro che allora chiamavamo 'eroi', è anche il momento di stilare un bilancio - prosegue l'assessore -: quello sulla sanità, di cui tanto, tantissimo, si è parlato durante le chiusure, preconizzando rivoluzioni, cambiamenti radicali e chissà quali investimenti futuri. Buoni propositi che però, ad oggi, tirando le somme, sembrano più dichiarazione d’intenti. Il sistema sanitario italiano rimane infatti sotto forte stress a causa della scarsità di risorse destinate all’assistenza sanitaria pubblica con conseguenti ripercussioni nelle prestazioni dei servizi".

Un insieme di criticità che perdurano e che si riversano sui cittadini, a partire da quelli più vulnerabili, e sullo stesso personale medico e infermieristico che deve far fronte, ad esempio, a una generale carenza di organico. "Durante la pandemia li abbiamo chiamati eroi, angeli con il camice - aggiunge Gianfreda -. Ora serve che questi appellativi si traducono in un reale Piano per la Sanità che doti i reparti delle reali dotazioni finanziarie che necessitano e che si faccia interprete di una riorganizzazione complessiva del sistema che guardi al lungo termine e che non sia in balia della dimensione accidentale. Penso appunto alla questione dell’insufficienza di medici, del sovraffollamento dei Pronto Soccorso e della medicina d’urgenza durante i periodi estivi, alla riduzione delle assunzioni. La qualità dei servizi, come ho detto più volte, non può essere affidata allo spirto di servizio e all’abnegazione del personale medico e ospedaliero, con turni spesso sfinenti e responsabilità altissime. Serve una presa di coscienza vera da parte della politica sull’assoluta priorità della sanità, da tradurre in fatti e trasformazioni concrete".