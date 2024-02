Tre auto in fiamme nella stessa giornata e a pochi chilometri di distanza, Vigili del fuoco al lavoro

Tre auto in fiamme, per motivi che non avrebbero alcun collegamento tra di loro, nell’arco di una manciata di chilometri e tutte nella giornata di mercoledì (14 febbraio). I Vigili del fuoco sono dovuti uscire a più riprese per spegnere i roghi, divampati tutti da tre utilitarie che hanno fatto registrare parecchi danni. La prima richiesta di soccorso alle 13,10 sull’autostrada nel tratto tra Riccione e Cattolica, a essere stata avvolta dalle fiamme una Mini. Pochi minuti dopo altra chiamata: ad andare a fuoco un’Alfa Romeo che era parcheggiata in via Scacciano. Infine nel tardo pomeriggio sempre di mercoledì, altra richiesta di soccorso per auto in fiamme ancora nel tratto autostradale tra Riccione e Cattolica. Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale, non si segnalano feriti.