Tre feriti lievi per via dei botti di Capodanno. Apprensione per un 15enne colpito al volto

Almeno tre persone sono rimaste lievemente ferite a causa dei botti di Capodanno. E’ questo il primo bilancio in arrivo dalla Riviera. Per fortuna non si è trattato di incidenti gravi. A rimanere feriti, come riporta la stampa locale, tre giovani: un bimbo di 8 anni, un turista in vacanza a Riccione e un 15enne di Misano. Apprensione soprattutto per quest’ultimo, che è rimasto ferito a un occhio, fortunatamente non rischia la vista e dopo le visite e gli esami di accertamento in ospedale è stato giudicato guaribile in una ventina di giorni.