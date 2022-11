Ecco come saranno i tre nuovi asili, definiti i progetti di fattibilità. Le scuole pronte per il 2026

Avanza il percorso amministrativo per gli interventi di edilizia scolastica che il Comune di Rimini ha scelto di realizzare attraverso le risorse europee messe a disposizione dal Pnrr. Progetti candidati e ammessi a finanziamento per quasi 8 milioni di euro che hanno l’obiettivo di rinnovare il patrimonio di strutture scolastiche del territorio, nell’ottica di favorire la fruibilità dei servizi educativi, inserirli adeguatamente nel contesto ambientale in cui si calano e stimolare nuove forme di didattica. Nell’ultima seduta, la Giunta Comunale ha compiuto un ulteriore passo avanti approvando i progetti di fattibilità in linea tecnica dei tre nuovi asili nido finanziati dal Pnrr: il nuovo nido Il Pollicino al Parco Pertini a Marebello, il nuovo asilo nido Girotondo che sarà realizzato in via Codazzi (nella ex scuola Montessori) e la ricostruzione dell’asilo nido Peter Pan a Viserba.

Tutte le nuove strutture scolastiche saranno realizzate adottando le ultime e più avanzate tecnologie costruttive, utilizzando materiali di bioedilizia, perseguendo i più elevati standard di sicurezza sismica e le migliori prestazioni energetiche, a consumo quasi zero (near zero energy building), modello che l’Amministrazione sta perseguendo per ogni nuova costruzione. Il crono programma è dettato dalle tempistiche previste dal Pnrr, con l’obbligo di aggiudicare l’appalto entro il 31 marzo 2023 e con la consegna dei lavori 90 giorni dopo, entro cioè il 30 giugno. Le nuove scuole dovranno essere operative per l’anno scolastico 2026-2027.

Come sarà il Pollicino

Il nuovo asilo nido Pollicino al Parco Pertini di Marebello potrà accogliere tra 75 a 84 bambini, suddivisi in quattro sezioni. La struttura si caratterizzerà per la sua particolare forma circolare e per la modularità degli ambienti, capaci di configurare uno spazio flessibile e adattabile alle varie funzioni e ai possibili approcci pedagogici. L’asilo sarà accessibile direttamente dal Parco attraverso un percorso pedonale ad hoc. L’investimento previsto e coperto dalle risorse del Pnrr è di 1.845.600 euro.

Come sarà il Girotondo

Il nuovo asilo nido Girotondo sorgerà tra via Marecchiese e via Codazzi, nello spazio che era occupato dalla vecchia scuola Primaria “Montessori” per la quale stanno per essere attivate le procedure per la demolizione. Con la ricostruzione e ampliamento della struttura si potranno accogliere anche in questo caso fino a 84 bambini suddivisi in quattro sezioni. Il progetto prevede spazi aggiuntivi, come un’agorà, per connettere le aule annullando la distinzione tra spazi connettivi e ambienti didattici. Il parco che circonda il plesso sarà utilizzato e pensato per essere la naturale estensione degli spazi interni, diventando un giardino didattico dedicato con installazioni e orti. Il costo totale dell’intervento è di 2.938.032 euro.

Il rpogetto del Peter Pan

Il progetto che interessa l’asilo nido “Peter Pan” di Viserba prevede la demolizione e ricostruzione con ampliamento della struttura esistente in via Sacramora e che oggi funziona al massimo delle sue potenzialità, accogliendo 73 bambini. Con l’ampliamento si arriverà ad una dotazione di 84 posti disponibili, incrementando così l’offerta di servizi 0-2. Gli spazi saranno in dialogo con quelli della vicina scuola materna il Galeone, realizzando un polo scolastico integrato che oltre ad essere contenitore di gioco e didattica potrà diventare anche spazio di aggregazione del quartiere. Il costo complessivo dell'opera è di 2.558.400 euro.

La scuola Griffa

Alla realizzazione dei tre asili nido, si aggiunge un ulteriore progetto per la riqualificazione della scuola Primaria “Griffa”. L’intervento si concentra in particolare sul miglioramento sismico della struttura, completato da opere che riguarderanno le facciate, i controsoffitti, l’adeguamento dell’impiantistica, la sistemazione dell’area verde. È previsto un investimento di 500.000 euro di cui 450.000 euro con fondi Pnrr e 50.000,00 di cofinanziamento comunale. Nell’ultima seduta la Giunta ha approvato il progetto esecutivo e definitivo: i lavori dovranno essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2022, ma saranno consegnati e dunque avviati al termine dell’anno scolastico.

“Come Amministrazione stiamo accelerando per rispettare la stringente tempistica imposta dal piano nazionale – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli – e per questo va detto grazie al personale degli uffici tecnici del Comune per il grande lavoro che stanno portando avanti. Stiamo facendo la nostra parte al massimo delle nostre potenzialità per dare attuazione a progetti che oltre a consentirci di rigenerare e potenziare il patrimonio scolastico, contribuirebbero a concretizzare un’idea di città che mette l’educazione e la formazione al centro e motore di coesione e crescita. Obiettivi ambiziosi ma concreti, oggi resi un po’ più incerti non tanto per le tempistiche che sapevamo già essere strette, quanto per il rincaro delle materie prime e quindi dei costi reali dell’opera. Rincari non considerati dal Pnrr, di cui ancora è difficile fare una stima esatta, ma con cui dovremo fare i conti”.