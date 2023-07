Tre ragazzi richiedenti asilo all'opera per la cura e la manutenzione del verde lungo il waterfront

Sono tutti giovani Under 30, con la voglia di darsi da fare e di rimboccarsi le maniche per portare il proprio contributo alla città. Tre ragazzi facenti parte dell’Associazione Terre Solidali, di cui due provenienti dalla Costa d’Avorio e uno dal Bangladesh, d’ora in avanti saranno all’opera per prendersi cura delle aree verdi che campeggiano sul lungomare di Viserbella e Torre Pedrera. Una collaborazione nata da un lavoro sinergico tra il Comune di Rimini e Terre Solidali, allo scopo di favorire la partecipazione attiva dei tre ospiti, tutti regolarmente soggiornanti nel territorio riminese, in attesa di protezione internazionale.

Un lavoro, il loro, che si affiancherà e costituirà un importante supporto alle attività a capo della società di Anthea, al fine di valorizzare il patrimonio green del territorio e mantenerlo adeguatamente pulito attraverso la dovuta manutenzione e gli adeguati interventi. Il patto di collaborazione tra il gruppo di volontari dell’associazione e l’ente comunale, sarà firmato nella giornata di giovedì (20 luglio) e avrà, secondo quanto stabilito dalla determina, immediata esecutività.

Si aggiunge così una nuova costola nel percorso più ampio dei Civivo, delle realtà di carattere volontario nate nel 2011 a seguito di una delibera di Giunta per favorire e incentivare il civismo attivo come veicolo indispensabile e insostituibile nella coesione e crescita della comunità locale.

“Un progetto - spiega l'Amministratore comunale - che fa dell’integrazione e della cittadinanza attiva le sue cifre, così da mettere in moto in circolo virtuoso che mira ad aumentare la coesione sociale e a tenere unita la comunità attraverso il protagonismo e l’espressione del potenziale del mondo civico. La continua nascita di nuovi Civivo testimonia ancora una volta il forte senso civico che anima la città di Rimini e che vede tante persone, dai giovani ai meno giovani, investire le proprie energie e il proprio tempo in forma gratuita per dare una mano alla città, contribuendo al suo miglioramento e sviluppo. Una forma di altruismo che, oltre a fare del bene in sé, ha la capacità di contagiare positivamente la comunità e di promuovere le buone pratiche”.

Come noto il progetto Ci.Vi.Vo. è rivolto a gruppi di cittadini, comitati, associazioni di volontariato, onlus e/o persone singole, la partecipazione è aperta a tutti i residenti nel Comune di Rimini, anche comunitari o stranieri, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno. Il Comune di Rimini provvede alla copertura assicurativa dei volontari e fornisce altresì assistenza logistica e i materiali necessari per lo svolgimento delle attività concordate.