Tre spettacoli e nessun biglietto disponibile, La Traviata fa registrate il tutto esaurito

Si conferma il successo di pubblico di un evento 'classico' ma sempre alla moda: sold out in prevendita per La Traviata l’Opera lirica di “Rimini, il capodanno più lungo del mondo” che esordirà domenica 1 gennaio 2023 nel consueto orario pomeridiano delle 17,30 con repliche martedì 3 e mercoledì 4 gennaio alle ore 20,30

L’Opera, dramma in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, è un nuovo allestimento prodotto dal Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli APS con il patrocinio e un contributo del Comune di Rimini. Con la regia di Paolo Panizza, la direzione d’orchestra del maestro Stefano Pecci, con l’Orchestra da Camera di Rimini e il Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli preparato dal maestro Marcello Mancini. Corpo di ballo Cdf Rimini, Solisti della Compagnia Rdl di Carlo Tedeschi, direttrice e coreografa Gabriella Graziano.

Cast, allestimenti e scenografie. Work in progress in vista della ‘generale’ del 30 dicembre, con allestimenti delle strutture scenografiche e prove di regia, in scena, iniziate il 27 dicembre al Teatro Galli con la partecipazione del cast al completo: Noemi Umani sarà Violetta Valéry; Ilenia Tosatto sarà Flora Bervoix amica di Violetta, Chiara Mazzei sarà Annina una cameriera di Violetta; Giuseppe Varano sarà Alfredo Germont e Andrea Zese suo padre Giorgio Germont; Roberto Carli sarà Gastone Visconte di Létorières; Giuseppe Esposito il barone Douphol; Nico Mamone il marchese d'Obigny, Luca Gallo il dottor Grenvil; Roberto Carli interpreterà anche Giuseppe, un servitore di Violetta, Riccardo Lasi sarà un commissionario. Persone di servizio, signori amici di Violetta e Flora, piccadori e mattadori, Zingarelle e maschere Corpo di Ballo e Coro Lirico Amintore Galli.