Trova tre tartufi in 36 secondi, Jolie è la più veloce nella “Gara per cani da tartufo” di Sant'Agata Feltria

La seconda giornata della 39esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria è stata baciata dal sole, dal caldo e da un’affluenza record. Come record è stata la partecipazione per la tradizionale “Gara per cani da tartufo”, nel parco Montefeltro. I quattrozampe devono trovare nel minor tempo, il maggior numero di “palline” di tartufo, debitamente nascoste in precedenza dalla giuria. I cani che superano il barrage si trovano a sfidarsi nella finalissima che decreta il vincitore dell’anno. 25 i partecipanti quest’anno in gara, 17 femmine e 8 maschi, provenienti da Trento, Città di Castello, Castel San Pietro, Macerata Marche, Bagnacavallo e da tutta la provincia di Rimini e di Forlì-Cesena. La giuria era composta da Piero Paci, Paolo Eusebi, Graziano Gregorini e Andrea Rinaldi (Pro loco S. Agata Feltria). La gara ha messo in mostra dei cani davvero bravissimi. Ben 11 quattrozampe hanno rinvenuto 3 tartufi nel tempo stabilito dalla giuria, e per i primi 4 di essi non è stato necessario il barrage dati i tempi straordinari ottenuti.

Si è aggiudicato il primo premio (un prosciutto), il lagotto femmina (7 anni) Jolie di Daniele Peppinari da Verghereto, capace di rinvenire 3 tartufi in 36 secondi. Ottimo il risultato anche del secondo classificato: Pan di Cristian Fiori, da Villanova di Bagnacavallo, lagotto di 5 anni maschio, che ha riportato alla luce 3 tartufi in 55 secondi (una coppa e un formaggio in premio). Sul gradino più basso del podio si è piazzato Onda di Mirco Tomassini di Santarcangelo, springer spaniel femmina di 11 anni: per lui 3 tartufi in 60 secondi (e in premio un formaggio e un salame). Ai piedi del podio si è classificato Amico di Nicola Gonfiacani, da Città di Castello, springer spaniel inglese maschio di 2 anni: 3 tartufi in 66 secondi. Per lui un formaggio di qualità.

Si è invece aggiudicato il barrage (e un formaggio di qualità) India di Vivianna Zoli, da Villanova di Bagnacavallo, lagotto femmina di 5 anni, capace di trovare 8 tartufi. La premiazione è avvenuta alle 11.30 in Piazza Garibaldi, con il sindaco Goffredo Polidori, insieme al presidente della Pro Loco, Stefano Lidoni. Lo sponsor Agrimarket di Mercato Saraceno ha omaggiato a tutti i premiati 3 chili di mangime per cani.

C’è stata poi una piacevole e inconsueta coda. Uno dei cani partecipanti durante la gara aveva segnato un punto e sembrava intenzionato a scavare, ma poi è passato oltre. A fine gara, poi, il giudice ed esperto Piero Paci si è voluto sincerare dell’accaduto ed ha invitato il “cavatore” Marco Docci con il suo quattrozampe a sondare il terreno nel punto indicato in precedenza. Il risultato ha lasciato tutti a bocca aperta: il cane ha effettivamente rinvenuto un tartufo bianco pregiato di bella pezzatura.