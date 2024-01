Tre veicoli bruciati in contemporanea, ipotesi dolosa. Indagano i Carabinieri

Tre veicoli sono andati in cenere nella mattinata di domenica (7 gennaio) a Cattolica, tra le vie Mincio e Arno. Il fatto si è registrato attorno alle 7 del mattino. A finire in cenere sono stati tre mezzi appartenenti allo stesso nucleo familiari: si tratta di una Volvo, una Ford Fiesta e un furgone Daily. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco con un dispiego di due mezzi e cinque uomini. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Cattolica che indagano sull’accaduto. Si segue la pista dell’incendio doloso, visto che le auto coinvolte appartengono tutte allo stesso nucleo familiare e sono andate in fumo in contemporanea. Sul posto i vigili avrebbero trovato anche una bottiglietta, che potrebbe essere stata utilizzata dai piromani per gettare il liquido infiammabile.