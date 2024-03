Treni, fino a 12 collegamenti Frecciarossa al giorno e 14 Intercity per raggiungere Riccione alle principali città italiane

In occasione della Pasqua e dei ponti primaverili si rinnova anche per il 2024 l’iniziativa “Riccione in treno” con una novità che amplia ulteriormente l’offerta per coloro che scelgono di raggiungere Riccione a bordo dei Frecciarossa e degli Intercity di Trenitalia. L’iniziativa, promossa da Federalberghi Riccione in collaborazione con Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, e il Comune di Riccione, prevede una serie di vantaggi per coloro che optano per le vacanze per una scelta di mobilità sostenibile, green e comoda che porta direttamente nel cuore di Riccione. Tra i vantaggi dell’offerta “Riccione in treno” sono previsti il rimborso del biglietto del treno (per soggiorni minimi da 3 a 14 notti), l’esenzione dell’imposta di soggiorno negli hotel aderenti all’iniziativa, l’ingresso omaggio (entri in due, paga uno soltanto) alle grandi mostre allestite a Villa Mussolini e un utile e grazioso omaggio di benvenuto a Riccione.



I principali collegamenti Frecciarossa e Intercity

Per soddisfare la domanda turistica, in vista delle festività pasquali, Trenitalia ha messo a disposizione fino a 12 collegamenti Frecciarossa al giorno che consentiranno di raggiungere Riccione dalle principali città italiane: Torino, Milano, Venezia, Padova, Pescara, Bari o Lecce. Corse aggiuntive anche per le giornate a più alta mobilità in occasione dei ponti del 25/4 e 1/5, offrendo fino a 8 collegamenti Frecciarossa al giorno. Si potrà raggiungere Riccione anche con 14 collegamenti Intercity partendo da Milano, Bologna, Pescara, Bari o Lecce.



Il rimborso del biglietto del treno, l’esenzione dall’imposta di soggiorno, il ticket per le mostre di Villa Mussolini

Chi sceglie di raggiungere la Perla verde dell’Adriatico in treno beneficia di tanti vantaggi. Soggiornando negli alberghi aderenti alla promozione “Riccione in Treno” (www.riccioneintreno.it) potrà infatti ottenere il rimborso del biglietto del viaggio (fino a 25 euro a persona per chi fa almeno tre pernottamenti; fino a 40 euro a persona per chi soggiorna almeno una settimana e fino a 80 euro per pernottamenti fino a 14 giorni) e beneficia anche dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno, garantito dall’amministrazione comunale. La novità per la primavera 2024 è un'ulteriore promozione per coloro che arrivano a Riccione la domenica e partono il venerdì con un pernottamento di almeno 5 notti. Anche per loro l’offerta prevede il rimborso del biglietto di viaggio fino a 40 euro a persona.



Altro vantaggio che si ottiene viaggiando con il comfort e la velocità di Frecciarossa e soggiornando in uno degli hotel aderenti a “Riccione in treno”: un biglietto gratuito (entri in due, paga uno soltanto) per l’ingresso alle mostre allestite a Villa Mussolini.



A Riccione sboccia una primavera pop

A Riccione fiorisce la Pasqua e porta con sé con ricco calendario di iniziative che accolgono la bella stagione con alcuni dei più importanti nomi della scena musicale, culturale e sportiva italiana e internazionale. La bella stagione a Riccione si apre con la prima edizione del Concerto di primavera con Stefano Bollani al Palazzo dei Congressi (30 marzo) e prosegue con gli appuntamenti in occasione della Festa della Libertà (24 aprile - 1 maggio).



Dallo Smanèt Easter Market al Riccione Vintage Market

La città in primavera si dischiude alla bella stagione con una veste nuova, accogliente, colorata, sostenibile e pop con le installazioni botaniche e urbane che, dal 30 marzo, trasformano le vie del centro di Riccione in salotti a cielo aperto e spazi espositivi e conviviali unici. Dal 30 marzo al 1° aprile a Villa Lodi Fé si apre lo Smanèt Easter Market con proposte floreali, food e musica e dal 29 al 30 marzo la prima edizione di Riccione Vintage Market in viale Virgilio, nel cuore della città. Si chiudono con due eventi di finissage (1° aprile) le due importanti mostre ospitate nelle ville storiche di Riccione: la mostra fotografica “Robert Capa. Retrospettiva” a Villa Mussolini con il picnic tra food e musica “En jardin” e la mostra multisensoriale dedicata all’alimentazione “Turbolenta” a Villa Franceschi con il brunch in giardino.



Gli eventi dal 24 aprile al 1 maggio

Il 24 aprile al Palazzo dei Congressi l'appuntamento è con il concerto di Roberto Vecchioni e il 25 aprile, al Palazzo del Turismo nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, con un grande nome del giornalismo, Ezio Mauro che presenta la conferenza scenica tratta dal libro “La caduta. Cronache della fine del fascismo”. Piazzale Ceccarini il 1° maggio ospita una delle band storiche della musica italiana, i Modena City Ramblers. Luca Argentero arriva a Riccione il 3 giugno in occasione del Festival del Fundraising.

Riccione in primavera ospita importanti eventi sportivi, che abbracciano molte discipline sportive, tra cui due dei più attesi appuntamenti ciclistici del panorama internazionale: la Settimana internazionale della Coppi e Bartali (il 20 e 21 marzo) e la tappa Riccione-Cento del Giro d’Italia (17 maggio). Il 24 marzo da Riccione parte la Gran Fondo con ospiti importanti del calibro di Gianni Bugno, Dmitrij Konyšev e Fabiana Luperini.



L’assessore al Turismo del Comune di Riccione Mattia Guidi: “Il progetto ‘Riccione in treno’ è perfettamente rispondente all’idea di turismo sostenibile che è patrimonio condiviso da questa amministrazione”

L’amministrazione comunale di Riccione si prepara ai ponti di primavera con un ricco palinsesto di eventi e con la città vestita a festa e pronta ad accogliere i propri ospiti. “La consapevolezza di potere contare su partner importanti come Trenitalia e Federalberghi Riccione - osserva l’assessore al Turismo del Comune di Riccione Mattia Guidi - rappresenta una solida base per portare avanti progetti, come ‘Riccione in treno’, perfettamente rispondenti all’idea di turismo e di trasporto ecologico e sostenibile che è patrimonio condiviso da questa amministrazione. Le parole chiave che hanno guidato la creazione degli allestimenti nel cuore della città per tutta la primavera sono state pop, accoglienza e sostenibilità. La nostra città si attende un afflusso di massa in occasione dei ponti, a partire dalla Pasqua, e siamo pertanto molto contenti di potere beneficiare di una programmazione di Frecciarossa così ricca da parte di Trenitalia”.



Il presidente di Federalberghi Riccione Bruno Bianchini: “I numeri positivi dell’iniziativa ci spingono allo studio di proposte sempre nuove per migliorare le opzioni di viaggio per i turisti”

“Anche per il 2024 Federalberghi, in collaborazione con il Comune di Riccione e Trenitalia - osserva il presidente di Federalberghi Riccione Bruno Bianchini -, propone l’iniziativa Riccione in treno che negli anni ha registrato molto apprezzamento e ciò ci stimola a proseguire allo sviluppo della collaborazione. I numeri positivi dell’iniziativa, sia per le strutture alberghiere coinvolte che per Trenitalia, ci spingono allo studio di proposte sempre nuove in merito alle offerte di ospitalità e alle tratte al fine di migliorare le opzioni di viaggio per i turisti. Da quest’anno l’offerta prevede il rimborso del biglietto anche per pernottamenti minimi di 5 notti, dal lunedì al venerdì, e agli ospiti e clienti di Trenitalia sarà riservato un grazioso e utile gadget di benvenuto a Riccione”.



Per scoprire tutti i vantaggi e le modalità di adesione all’iniziativa è a disposizione il sito www.riccioneintreno.it