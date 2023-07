Treni, il maltempo manda in tilt la linea Bologna-Ancona. Pesanti ritardi e cancellazioni

La giornata di martedì (25 luglio) è iniziata con pesanti difficoltà per la circolazione ferroviaria. Problemi lungo la linea Adriatica con notevoli ritardi. Sulla Bologna-Ancona circolazione rallentata dalle ore 8,20 per danni causati dal maltempo. Trenitalia informa che è in corso l'intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza attuali fino a 60 minuti.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente coinvolti nella sospensione del traffico hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

Si può conoscere l'andamento del treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di interesse con Cerca Treno.

Le difficoltà si sono riscontrate già di prima mattina, quando alle 6,15 la circolazione è stata sospesa tra Faenza e Forlì per danni causati dal maltempo.