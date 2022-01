Treni regionali: deciso il ripristino delle 75 corse sospese nel periodo natalizio

Un piano condiviso tra Regione e Trenitalia Tper per riprogrammare l’offerta di treni regionali in Emilia-Romagna in vista della riapertura delle scuole e della ripresa dell’attività nei luoghi di lavoro dopo le festività natalizie. Il tutto tenendo conto dell’impennata della pandemia da Covid-19 che in queste settimane non risparmia il personale impegnato nel garantire il funzionamento del servizio di trasporto ferroviario.

Da lunedì 10 gennaio, questa la decisione scaturita dal tavolo di confronto tecnico tra le parti, saranno ripristinate le 75 corse sospese nel periodo natalizio. Sulle circa 880 corse giornaliere, ne sono poi state individuate 59 fuori dalle fasce orarie più utilizzate da studenti e lavoratori che a partire da quella data potrebbero essere sospese qualora il peggioramento del quadro epidemiologico lo rendesse necessario. In tutti i casi è comunque prevista la sostituzione delle corse ferroviarie cancellate con autobus o la possibilità di utilizzare un altro treno a partenza ravvicinata, come avvenuto durante le festività di fine anno.

“La garanzia del servizio migliore e la tutela della salute di chi viaggia o lavora sui mezzi di trasporto pubblico - sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini - sono in cima alle nostre priorità, soprattutto in queste settimane caratterizzate dalla recrudescenza dei contagi. Per questo, insieme a Trenitalia Tper stiamo lavorando senza sosta per trovare un punto di equilibrio al fine di ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori. Una situazione che continueremo a monitorare giorno per giorno e che ci auguriamo possa tornare al più presto alla normalità”.

Si ricorda che, in base alle recenti decisioni del governo, dal 10 gennaio per viaggiare sui treni è necessario essere in possesso di Super green pass, rilasciato a vaccinati o guariti dal Covid e che sui convogli regionali è ancora prevista la salita di un numero massimo di persone pari all’80% dei posti totali - a sedere più quelli in piedi - per i quali il treno è omologato. Infine, va segnalato che per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico locale è obbligatorio l’uso della mascherina di tipo Ffp2 o superiore.