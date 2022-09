Trenini turistici, in arrivo la nuova bozza di convenzione anche in vista del servizio per Natale

Con una delibera approvata in questi giorni la Giunta comunale ha definito la bozza di convenzione tra il Comune di Rimini ed Agenzia Mobilità Romagnola–Amr s.r.l. consortile, per l’affidamento del servizio di trasporto mediante trenini turistici. Il servizio, molto utilizzato dai turisti - non solo nel periodo estivo ma anche nei picchi turistici invernali, come ad esempio le festività natalizie - è rientrato finora tra i compiti assegnati ad Agenzia Mobilità Romagnola s.r.l. consortile, nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni statutarie di Ente cui compete la progettazione e l’organizzazione dei servizi pubblici di trasporto locale.

L’accordo prevede il rinnovo della convenzione, con una durata di cinque anni e l’obiettivo di far sì che Amr si attivi per affidare il servizio ad un soggetto gestore, continuando ad offrire questo servizio di trasporto complementare alle linee regolari del trasporto pubblico, per accedere a zone della città di particolare rilevanza turistica. Sono infatti collegati con corse programmate alcuni parcheggi e varie frazioni con servizi flessibili dedicati al turista, che avranno particolare attenzione alle numerose manifestazioni organizzate nell’ambito Comunale. Il gestore individuato sarà tenuto inoltre a svolgere a favore del Comune di Rimini, e a titolo gratuito, anche il servizio di trasporto - cosiddetto “Centro Facile”- mediante trenini turistici, in occasione delle festività natalizie.

In particolare il servizio, che avverrà senza alcun onere finanziario a carico del Comune di Rimini, viene fornito mediante utilizzo di veicoli atipici come trenini stradali, con un affidamento dell’attività da parte di Agenzia Mobilità Romagnola s.r.l a una ditta specializzata, utilizzando le procedure previste dalla norma per l’affidamento a terzi e secondo contratti differenziati per modalità e tempistica.