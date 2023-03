Il trenino fa ciuf ciuf e saranno previste più corse, ci sarà anche il collegamento con il Marano

Un bando di gara per la “Concessione del servizio di trasporto di persone a fini turistici mediante trenino gommato sul territorio del Comune di Riccione”. L’amministrazione comunale ha scelto di indire una nuova gara del servizio di “trenino” per la durata di due anni rinnovabili per altrettanti. Nella proposta di delibera approvata dalla giunta sono previsti quattro percorsi distinti. “Quello del trenino turistico è un servizio molto utilizzato e apprezzato non soltanto dagli ospiti della città ma anche dagli stessi riccionesi - spiega l’assessore alla Mobilità Simone Imola -. Per questa ragione, in questo nuovo bando, abbiamo deciso di aumentare il numero delle corse previste e anche di estendere il servizio a più zone della città, rendendolo più capillare, arrivando, ad esempio, anche al Marano”.

I quattro percorsi si chiamano “Parco”, “Castello degli Agolanti”, “Mercato” e “Serale”. Il percorso “Parco” - che viaggia prevalentemente lungo tutta la zona mare della città dalle 16 alle 19,15 - ha il capolinea davanti al Parco della Resistenza, lungo viale Castrocaro. Il “Castello degli Agolanti” ha il capolinea in viale Dante all’angolo con viale Spontini: sempre dalle 16 alle 19,15 viaggia lungo la zona mare ma sale anche in collina, raggiungendo la zona dei parchi tematici e il castello di Riccione. Solo nella giornata del venerdì, dalle 8,30 alle 13, è previsto il percorso “Mercato” con capolinea in piazzale Sacco e Vanzetti, nella zona Nord del quartiere Alba. In questo caso il trenino turistico viaggia per tutta Riccione proprio con l’obiettivo di dare un servizio di trasporto a chi vuole frequentare il mercato settimanale che si tiene in Paese. Infine il percorso “Serale”, dalle 20,30 a mezzanotte, anche questo con capolinea in viale Dante all’angolo con viale Spontini. Viaggiando sul “Serale” ci si può spostare da un capo all’altro di Riccione, in particolare nelle zone dedicate a passeggiate e shopping.