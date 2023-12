Trenitalia, presentato il nuovo orario invernale. Più servizi e novità sulla Roma-Rimini-Ravenna

Nel 2023 Trenitalia Tper ha registrato oltre 36 milioni e mezzo di passeggeri nei primi 10 mesi (+22% rispetto al 2022), di cui oltre 10 milioni solo in estate e nonostante un mese di maggio condizionato dalla riduzione del traffico per i pesanti danni causati dalle alluvioni. Una crescita di passeggeri pressoché costante nel corso dell’intero anno fino a toccare nel mese di novembre (dati in corso di consolidamento) punte giornaliere di 167 mila passeggeri. Questo trend conferma l’utilizzo sempre maggiore dei treni regionali dell’Emilia-Romagna anche per turismo e nel tempo libero. A favorire la crescita di questa categoria di viaggiatori, accanto a quella consolidata di lavoratori e studenti pendolari, una flotta ormai rinnovata per oltre il 90%, un servizio di assistenza clienti più visibile e capillare, con un accogliente info point nella stazione di Bologna Centrale e il costante confronto con la Regione Emilia-Romagna per garantire un’offerta il più possibile ampia e adeguata alle esigenze dei viaggiatori.

Il Rock raddoppia

Con il nuovo orario debutta sui binari dell’Emilia-Romagna il Rock in doppia composizione, un unico convoglio formato da due treni per un’offerta totale di oltre 1.200 posti a sedere. Il nuovo servizio di Trenitalia Tper sarà inizialmente disponibile da martedì a venerdì fra Bologna e Milano, per poi estendere il proprio raggio ad altre fasce orarie e anche alla Romagna, in particolare in occasione delle partenze estive. L’utilizzo di treni composti da due convogli è stato già sperimentato con successo sulla linea Bologna – Prato, dove l’abbinamento di due treni Pop ha consentito e consente tuttora di fare fronte all’aumento dei passeggeri in determinati giorni e fasce orarie. Un doppio Pop è già in servizio al mattino anche fra Bologna e Parma. Una volta arrivato nella città ducale i due convogli si separano per effettuare servizi differenti e poi riunirsi la sera in direzione Bologna: un utilizzo flessibile di convogli moderni che consentono di dimensionare l’offerta alla effettiva richiesta.

Pontremolese, da 19 a 28 i collegamenti diretti fra Parma e La Spezia. Fra le principali novità dell’orario invernale di Trenitalia Tper l’introduzione di nuovi treni regionali diretti fra Parma e La Spezia, che passano da 19 a 28, in sostituzione di soluzioni di viaggio precedenti con cambio a Borgo Val di Taro o Pontremoli. La riorganizzazione degli orari sulla linea ha reso possibile proporre un sistema cadenzato, con partenze allo stesso minuto di ogni ora (esclusa la fascia riservata ai lavori sulla linea) e corse di rinforzo nelle fasce pendolari da e per Pontremoli e Borgo Val di Taro e nel versante toscano.

La nuova offerta, che complessivamente determina anche la disponibilità di due nuove opportunità di viaggio fra Parma e Borgo Val di Taro, punta a migliorare la qualità del servizio, peraltro garantito con i nuovi convogli Rock e Pop, con vantaggi anche in termini di maggiore regolarità. I collegamenti diretti consentiranno poi, a partire dalla prossima estate, di raggiungere con più facilità il mare della Liguria.

Più corse fra Bologna e Prato nei giorni festivi. Più corse nei giorni festivi fra Bologna e Prato. Compatibilmente con i lavori di potenziamento in corso da parte del gestore dell’infrastruttura (RFI), Trenitalia Tper introdurrà fino a 4 treni in fascia pomeridiana per rispondere all’aumento di domanda su una linea molto utilizzata anche per turismo.

Nuovo orario sulla Reggio - Ciano. Un nuovo orario, condiviso da Trenitalia Tper e Regione Emilia-Romagna con il territorio, entrerà in vigore fra Reggio Emilia e Ciano. Obiettivo della riorganizzazione è quello di garantire un’offerta più aderente alle necessità dei passeggeri e un servizio più regolare, in attesa del completamento dei lavori a cura del gestore dell’infrastruttura (FER) che consentirà di effettuare l’intero servizio con i nuovi treni elettrici, oggi utilizzati per il 50% circa delle corse.

Treno + bus per il Museo Ferrari. Confermato anche con il nuovo orario il servizio treno + bus per il Museo Ferrari di Maranello (MO). Sul sito di Trenitalia Tper è possibile acquistare il biglietto combinato indicando come destinazione finale Maranello Museo Ferrari. Quattro le partenze con shuttle elettrici dedicati, a disposizione di chi arriva a Modena in treno.

Dietro le quinte di un treno regionale. Oltre un milione e mezzo di visualizzazioni per il video Orari dei treni realizzato da Geopop in collaborazione con Trenitalia Tper. Partendo da una semplice domanda posta ai tecnici chiamati in gergo oraristi - come si progetta un orario ferroviario? – le capacità divulgative di Stefano Gandelli hanno reso semplice e interessante un tema complesso, che riguarda indirettamente la quotidianità di molte persone. Un modo per comprendere meglio la complessità del trasporto ferroviario e rendere più trasparente l’azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna. Un’operazione di trasparenza che nel 2023 ha visto anche l’apertura di cinque finestre sul dietro le quinte dell’azienda: cinque video visibili sul canale you tube di Trenitalia Tper, con 3,2 milioni di visualizzazioni ad oggi, alla scoperta delle persone, dei treni e degli impegni della società.

Più servizi sul Roma - Ravenna – Conferma e upgrading per il collegamento diretto Roma – Rimini – Ravenna che, con il nuovo orario, sarà effettuato con Frecciargento. Fra i servizi in più che verranno offerti: wi-fi di bordo, carrozza bar, monitor di bordo con informazioni in tempo reale e news.