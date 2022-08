Sul treno Rimini-Ancona arriva la carrozza "TuttoBici", 64 stalli dedicati ai viaggi sulle due ruote

Da sabato 6 agosto le nuove carrozze bici di Trenitalia saranno in servizio anche sulla tratta nord marchigiana, lungo la linea ferroviaria “Ancona – Rimini”. L'annuncio arriva dalla Regione Marche. Andranno ad aggiungersi a quelle entrate in servizio mercoledì 27 luglio, in circolazione tra Ancona e Fabriano e tra Ancona e San Benedetto del Tronto. Saliranno così fino a 12, secondo le diverse articolazioni quotidiane previste, i treni giornalieri “TuttoBici” che copriranno l’intera rete regionale. Le nuove carrozze-bici da 64 stalli offrono agli amanti delle due ruote la possibilità di muoversi in totale liberta, alla scoperta delle bellezze offerte dal territorio marchigiano, grazie al Contratto di servizio sottoscritto da Trenitalia con Regione Marche, committente e finanziatrice dei servizi ferroviari regionali. Dettagli e orari sono disponibili sul sito di Trenitalia.