Il triathlon fa capolino a Bellaria Igea Marina, attenzione a tutte le modifiche della viabilità

Siamo ormai agli sgoccioli per Bim Triathlon 2023, l’evento di Bellaria Igea Marina che riunisce tutti gli appassionati di triathlon per una giornata all’insegna della passione, dell’inclusione e del divertimento. La seconda edizione, in programma domenica, 11 giugno, sarà inoltre impreziosita dal titolo di Campionato Regionale Triathlon Olimpico 2023 Assoluto&Age-Group, un motivo in più per partecipare all’imperdibile manifestazione della Riviera Romagnola. Ma non solo, perché il messaggio di Bim Triathlon vuole essere anche di rinascita e di supporto per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, colpite recentemente dalle devastanti alluvioni.

Quello del 2022 è stato un grande successo che ha spinto Elite Team Italia a ripetersi anche quest’anno grazie a un nuovo preziosissimo supporto: infatti a partire da questa edizione Bim Triathlon 2023 sarà organizzato in collaborazione con Seo Solutions&Events Organization, società nota a livello internazionale per il grande successo del Giro Handbike, kermesse leader di settore in Europa.

Cresce quindi l’attesa per Bim Triathlon 2023 e la data da segnare in calendario è domenica 11 giugno 2023: sul sito internet sono ancora aperte le iscrizioni come singoli atleti, gruppi e società sportive. Ma non solo, perché anche quest’anno la sera prima della gara andrà in scena la corsa solidale Family Run, un progetto determinato ad abbracciare il sociale e a svolgere un ruolo determinante per il territorio. Parte del ricavato sarà destinato all’associazione “La prima coccola” che si occupa di terapie intensive neonatali.

Tanti anche gli appuntamenti collaterali in programma, con la gara del Triathlon Olimpico che rappresenterà la punta di diamante. Mancano appena dieci giorni a Bim Triathlon 2023 ma i motivi per partecipare ci sono già tutti: lo spirito competitivo, la cornice e i luoghi, i valori dello sport e del triathlon, i messaggi di inclusività e condivisione che stanno alla base dell’organizzazione dell’evento.

La viabilità

Nella giornata dell’11 giugno 2023, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione, il Comune di Bellaria Igea Marina ha predisposto le seguenti modifiche alla viabilità della città e dintorni:

1. sospensione temporanea della circolazione veicolare, nell’imminenza e durante il transito dei corridori su: P.le Capitaneria di Porto-Via Pinzon-Via Properzio; Via Del Bragozzo-Via D.Chiesa-Via Fornace-Via Donegallia-Via San Vito-Via Ravenna; Via Partinico-Via Garibaldi-Via Abba-Via Ravenna-Via San Vito-Via Battisti-Via Fornace; Via D.Chiesa- Via Ravenna rotatoria-Via Ferrarin-Via Dei Saraceni-Via Pinzon-Via Properzio-Via Ovidio-Via Nepote-Via Pisani ciclabile-Via Ennio ciclabile- percorso parco del Gelso-Via Pisani ciclabile-Via Nepote- Via Ovidio-Via Properzio-Via Pinzon-P.le Capitaneria di Porto.

2. chiusura totale al transito veicolare ed il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata, eccetto mezzi autorizzati, mezzi di Polizia e Soccorso, del Viale Pinzon, tratto compreso tra la Via Properzio e la Via Carducci nonché del P.le Capitaneria di Porto, dalle ore 06,00 del 10 giugno 2023 alle 18,00 dell’11 giugno 2023.

3. istituzione di DIVIETO DI SOSTA 00-24 AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA, in data 11.06.2023, sulle Vie: Properzio (tratto da Via Pinzon a Via Del Bragozzo), Del Bragozzo- D.Chiesa- Fornace- Donegallia- San Vito- Ravenna (tratto da Via San Vito a Via Partinico)-Partinico-Garibaldi (tratto compreso tra Via Partinico e la Via Abba) -Abba-Battisti-Ferrarin (tratto da Via Del Bragozzo a Via Dei Saraceni)-Dei Saraceni (tratto da Via Ferrarin a Via Pinzon)- Pinzon (tratto da Via Dei Saraceni a Via Carducci)-Ovidio (tratto da Via Properzio a Via Nepote)- Nepote.

4. istituzione di DIVIETO DI SOSTA 00-24 AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA, in data 11.06.2023, in tutta l'area di parcheggio perimetrale esterna del Mercato Ittico di Via Dei Saraceni.

5. istituzione, dalle 09,30 alle 13,30 del 11 giugno 2023, di DIVIETO DI TRANSITO sulla Via Garibaldi, nel tratto compreso tra la Via Partinico e la Via Abba.

6. sospensione delle corse del Trasporto Pubblico Locale sulle carreggiate soggette allo svolgimento della manifestazione sportiva, dalle 09,30 alle 13,30 del 11.06.2023. Ulteriori dettagli sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina.