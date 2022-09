In Tribunale uffici decimati e carenza di organico. "Serve una seria riforma della Giustizia"

"Una società senza dei Tribunali efficienti non riuscirà mai a essere una società giusta". E' il pensiero di Mario Erbetta, coordinatore provinciale di Forza Italia e di mestiere avvocato. Erbetta riporta la situazione di difficoltà in cui versa il Tribunale di Rimini. "Tutti i giorni come avvocato mi accorgo come nonostante la buona volontà delle persone addette agli uffici del Tribunale di Rimini, la carenza cronica del personale condiziona in modo negativo lo svolgimento regolare dei procedimenti".

Erbetta spiega come l'ufficio Unep, cioè quello degli ufficiali giudiziari, è stato decimato: da quasi 15 addetti ne sono rimasti solo 5. "Vero che quest'anno ci sono stati tanti pensionamenti ma il Ministero della Giustizia non ha integrato nessuna unità - spiega Erbetta -. Avere solo cinque unità lavorative e svolgere dall'accettazione atti agli sfratti, ai sequestri, ai pignoramenti e tanto altro nella provincia di Rimini che ha 250.000 abitanti vuol dire inevitabilmente rallentare tutta la macchina della Giustizia riminese, sperando poi che nessuno degli addetti si ammali o abbia infortuni perchè in quel caso si avrebbe la paralisi totale dell'ufficio e dei processi".

E prosegue: "Ecco che Forza Italia propone una seria riforma della Giustizia a partire da nuove assunzioni per colmare le carenze croniche di organico dei Tribunali, all'inappellabilità delle sentenze di assoluzione penale di primo e secondo grado, alla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura inquirente. Dopo le elezioni, come Coordinatore Commissario della città di Rimini, mi farò promotore tramite i parlamentari eletti di Forza Italia affinchè gli stessi battano i pugni sul tavolo del Ministero della Giustizia per riuscire a colmare i vuoti di organico cronici dell'ufficio Unep di Rimini e di tutto il Tribunale di Rimini in modo che i nostri concittadini riescano ad avere quella giustizia veloce e certa che meritano".