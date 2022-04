Tricolore e bandiera della Pace per la festa della Liberazione a Poggio Torriana

Si è svolta lunedì mattina la cerimonia per il 77esimo anniversario della Liberazione d’Italia, presso il monumento dei Caduti di fronte al Municipio di Poggio Berni. E' iniziata verso le 12 la cerimonia commemorativa in programma per la Festa del 25 aprile, finalmente in presenza dopo 2 anni di stop dovuto alle restrizioni per il Covid. Nel prato verde, con il Tricolore e la bandiera della Pace a fare da cornice, hanno preso la parola il Sindaco di Poggio Torriana, Ronny Raggini assieme alla presidente di Anpi, Comitato Alba Mini, Giusi Delvecchio, a seguire l'assessore Francesca Macchitella e la Consigliera comunale Guendalina Salvigni.

Il momento delle riflessioni è stato molto sentito: le parole del Sindaco hanno ricordato come oggi è un giorno di Festa per tutti gli italiani e tutte le italiane, richiamando i valori sanciti nella nostra Costituzione, in particolare quelli dell'antifascismo, di una società libera e di un Paese che ripudia la Guerra. Anche le letture sulla Resistenza sono state quanto mai attuali, sottolineando il tema dell'immoralità dei conflitti in corso nel mondo e auspicando in una risoluzione quanto più prossima, in Ucraina come negli altri paesi, teatro di dolorosa devastazione e ingiuste morti di civili.

La mattinata si è conclusa intonando con tutti i presenti la canzone Bella Ciao e invitando a partecipare all'iniziativa prevista nel pomeriggio dedicata a "Trionferà" il libro di Massimo Zamboni, presso l'anfiteatro in località Torriana, a cura dell'associazione culturale Quotidianacom.