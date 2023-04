Trio di giovani spacciatori in manette, giravano di locale in locale per vendere la droga

E' andata male a un trio di spacciatori che, tra Pasqua e Paquetta, avevano deciso di vendere stupefacenti nelle discoteche tra Riccione e Rimini. Fermati da una pattuglia dei carabinieri per un controllo, i militari dell'Arma hanno trovato lo stupefacente che è valso loro le manette. I giovani, tutti 22enni di cui uno egiziano, uno italiano e uno italiano di origini tunisine, erano a bordo della vettura di uno di loro che nella notte tra domenica e lunedì è uscita da una discoteca sulla collina di Riccione incappando in un controllo dei carabinieri coi militari che hanno notato volar fuori dal finestrino un involucro sospetto. I tre sono apparsi subito molto agitati sostenendo, allo stesso tempo, di dover andare in un altro locale. Un comportamento che ha fatto drizzare le antenne alle divise coi militari che hanno recuperato subito l'involucro risultato poi contenere della droga. E' scattata una perquisizione che ha permesso di scovare 35 grammi di marijuana nascosti negli slip di uno di loro mentre, gli altri due, avevano in tutto 20 dosi di cocaina pronte per essere spacciate.

Lo stupefacente è valso ai 22enni le manette e, difesi dagli avvocati Simona Conti, Tiziana Casali e Mauro Crociati, nella mattinata di martedì sono stati processati per direttissima. Mentre due dei tre erano incensurati, il terzo è risultato avere già dei vecchi problemi con le forze dell'ordine sempre per reati legati agli stupefacenti. Il pubblico ministero ha chiesto per tutti il carcere ma, alla fine, il giudice ha convalidato il fermo rimettendoli in libertà.