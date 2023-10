Troppa criminalità: Rimini al 2° posto in Italia, sta peggio solo Milano. Furti e rapine dietro l'angolo

“Criminalità, più furti e rapine in strada”. Titola l’edizione del lunedì, 9 ottobre 2023, de Il Sole 24 Ore. Il quotidiano economico ha pubblicato l’aggiornamento all’Indice di criminalità 2023. I dati, aggiornati al primo semestre 2023, sono estratti dalla banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero d’Interno. Nel quadro generale torna a piombare ai vertici della classifica la provincia di Rimini, che come lo scorso anno risulta in un “complicato” secondo posto, alle spalle solamente di Milano, tallonata da Roma. Il Sole 24 Ore sottolinea però come a Rimini si rileva una diminuzione dell’8% di denunce. Va sottolineato che in questi numeri incidono sul trend di denunce anche le presenze temporanee e turistiche, che non rientrano tra i residenti usati invece come parametro. Nella classifica finale Milano riporta 6.991,3 denunce ogni 100 mila abitanti, Rimini 6.246,4 ogni 100 mila abitanti, mentre Roma 5.485,4 denunce ogni 100 mila abitanti. Nel riminese in particolare saltano all’occhio i dati allarmanti relativi a denunce per violenze sessuali, lesioni dolose, furti, rapine ed estorsione.

Secondo l’Indice di criminalità la provincia di Rimini fa registrare i seguenti piazzamenti nelle singole voci prese in esame. 13° posto per omicidi volontari consumati (4 denunce totali). 57° posto per omicidi colposi. 93° posto per omicidio colposo sul posto di lavoro. 60° posto per omicidio da incidente stradale. 28° posto per tentati omicidi. 9° posto per violenze sessuali (53 denunce totali). 44° posto per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile. 15° posto per minacce. 10° posto per percosse. 3° posto per lesioni dolose. 18° posto danneggiamenti. 72° posto incendi. 66° posto incendi boschivi. 2° posto per furti (11.112 denunce) e 2° posto per furti negli esercizi commerciali. 3° posto per rapine (375 denunce), di cui 1° posto per rapine in esercizi commerciali e 3° posto per rapine in pubblica via.

La classifica prosegue con i seguenti dati: 9° posto stupefacenti, 15° posto truffe e frodi informatiche, 85° posto associazione per produzione o traffico di stupefacenti. 14° posto delitti informatici. 101° posto associazione per delinquere. 85° posto associazione di tipo mafioso. 5° posto estorsioni. 36° posto danneggiamento seguito da incendio. 88° posto riciclaggio. 89° posto contraffazione di marchi e prodotti industriali. 87° posto contrabbando. 96° posto usura. 19° posto violazione alla proprietà intellettuale.