Troppi casi di positivi al covid: stop alle lezioni in un'altra scuola

A causa della crescita dei casi di coronavirus, stop all'attività didattica in presenza alla scuola elementare De Amicis dell'istituto comprensivo centro storico di Rimini fino al 12 novembre. E' quanto è stato deciso martedì, dal sindaco Andrea Gnassi su proposta dell'Ausl Romagna, e in accordo con la dirigenza scolastica "per ragioni di sanità pubblica". Questa la decisione annunciata dal Comune.

