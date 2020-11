Troppi contagi covid, chiude un'altra scuola: lezioni a distanza

Dopo lo stop alle elementari Edmondo de Amicis a Rimini, i casi di Covid-19 portano la sospensione dell'attività didattica anche alle medie "Dante Alighieri". Lo annuncia il Comune, spiegando che da giovedì fino al 14 novembre nell'istituto non si faranno lezioni in presenza. Su proposta dell'Ausl Romagna, e in accordo con la dirigenza scolastica, il sindaco Andrea Gnassi ha infatti disposto lo stop "per ragioni di sanità pubblica".