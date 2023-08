Troppo rumore dalla discoteca, il Comune chiude la Villa delle Rose

Il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, ha firmato un'ordinanza sindacale per la chiusura della discoteca Villa delle Rose per 5 giorni e cioè fino alla mezzanotte di sabato 25 agosto. Il provvedimento è stato emesso in seguito a un esposto presentato dai vicini del locale che, lamentandosi per l'alto volume della musica, si erano rivolti alla Municipale. Nella notte tra l'11 e il 12 luglio scorso, in via Camilluccia si erano così presentati i tecnici di Arpae per svolgere i rilievi fonometrici dai quali era emerso che a musica spenta nella zona vi era un rumore di fondo pari a 36 decibel. Quando l'impianto di diffusione è stato acceso, però, il valore è salito fino a 48 decibel evidenziando così il superamento dei limiti differenziali previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico che stabilisce un massimo di 3 decibel.

"Si tratta di limiti anacronistici che andrebbero riveduti - ha commentato Gianni Indino, residente del SILB dell'Emilia Romagna. - Queste regole datate hanno un effetto negativo per il turismo del territorio che, da sempre, si è contraddistinto per il divertimento notturno. Va bene rispettare le regole ma, allo stesso tempo, è necessario rispettare anche il lavoro dei locali".