Trova due estranei nella sua auto, all'arrivo degli agenti uno di questi aggredisce le divise

Durante un'operazione di routine in via Principe di Piemonte/Martinelli a Rimini, si è verificato un incidente che ha richiesto l'intervento della Polizia locale. Un cittadino, infatti, è stato oggetto di un'azione inaspettata quando, aprendo la portiera della sua auto, si è ritrovato di fronte due individui che si sono introdotti senza autorizzazione nel suo veicolo. Spaventato, il conducente ha prontamente chiesto aiuto agli agenti della squadra giudiziaria presenti nelle vicinanze, dove stavano svolgendo un posto di controllo. Di fronte alla richiesta di esibizione dei documenti di identificazione, tuttavia, uno dei due "passeggeri” ha reagito in maniera aggressiva e ostile, manifestando segni di alterazione psicofisica presumibilmente legati al consumo di alcol. Nonostante i ripetuti tentativi di calmare la situazione, l'uomo è andato in escandescenza, prima inveendo contro il personale, poi iniziando a sferrare calci, pugni e gomitate. Non senza fatica, è stato quindi portato negli uffici e sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, per poi essere arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Questa mattina il processo con rito direttissimo presso il Tribunale di Rimini. Su richiesta della difesa l’udienza processuale è stata rinviata al 13 marzo 2024.