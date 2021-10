Trova un portafoglio con oltre 400 euro e lo consegna alla Polizia Locale: lo aveva perso un'anziana

Trova un portafoglio e lo consegna alla Polizia Locale. Protagonista del gesto di grande senso civico una donna riminese di 35 anni. Quest'ultima nei giorni scorsi si è presentata al distaccamento centrale della Polizia Locale di via Brighenti per riconsegnare un portafoglio trovato davanti al sagrato della chiesa di Santa Rita. All’interno c’erano 395 euro in banconote più monete per oltre 400 euro complessivi. Il portafoglio è stato quindi consegnato alla proprietaria, una signora di Rivazzurra di 72 anni, che ancora non aveva sporto denuncia.