Trovata morta in casa, secondo l'autopsia la causa in un’infezione batterica non diagnosticata

In Procura a Rimini è stato aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per omicidio colposo da responsabilità medica. L’esposto è stato presentato dai familiari di una 68enne, originaria di Santarcangelo di Romagna, deceduta all’improvviso lo scorso 13 settembre, a seguito di due accessi nel giro di pochi giorni al pronto soccorso. La famiglia vuole fare chiarezza per verificare le cause della morte ed eventuali responsabili. Molti restano gli aspetti da chiarire nella vicenda: la donna si era presentata al pronto soccorso per un dolore alla spalla che, secondo quanto sostengono i parenti, era stata scambiata come una artrosi. Ma la 68enne sarebbe invece morta a causa di un’infezione batterica non diagnosticata. Così emergerebbe da un primo responso dell’autopsia, anche se i risultati definitivi verranno depositati nelle prossime settimane.

Secondo quanto riporta la stampa locale non è da escludere che l’infezione possa essere scaturita dal morso di un gatto randagio, che la donna aveva raccontato di aver incontrato qualche giorno prima. Da qui il dubbio che possa aver provocato una infezione batterica che poteva essere curata. La 68enne era stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione, trovata distesa sul pavimento, dal marito. Spetterà alla Procura far luce sulla vicenda, ulteriori accertamenti sono in attesa di risposta per conoscere da cosa sia stata causata l’infezione.