Trovato a camminare sui binari, anziano salvato da militare dell'esercito

E' stato provvidenziale l'intervento di un militare, libero dal servizio, del 7° reggimento "Vega" impegnato nell'operazione "Strade sicure" per soccorrere un anziano che si era messo a camminare lungo i binari della ferrovia. L'allarme è scattato verso le 8 quando, in via Borgatti a San Giuliano, il soldato si è accorto della presenza dell'uomo sulla massicciata e ha avvertito la Questura. Nel frattempo ha scavalcato la recinzione e raggiunto quello che è stato poi identificato per un 76enne mettendolo in salvo poco prima dell'arrivo di un treno regionale. L'anziano, un riminese, era in evidente stato confusionale e ha spiegato di non essersi accorto di trovarsi sui binari. Sul posto, oltre a una Volante e il personale di Rfi, è intervenuta un'ambulanza del 118 coi sanitari che hanno trasportato il 76enne in pronto soccorso per gli accertamenti di rito.